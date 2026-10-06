Trước thềm chuyển sàn HOSE, Tôn Đông Á (GDA) chốt quyền chi hơn 149 tỷ đồng trả cổ tức

Phương án tính giá lên sàn và lịch chi trả hàng trăm tỷ đồng cổ tức

Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) đã chính thức thông qua việc lựa chọn phương pháp xác định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Theo nghị quyết mới nhất, mức giá tham chiếu sẽ được tính toán dựa trên trung bình cộng giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của cổ phiếu GDA trên hệ thống UPCoM trước ngày hủy đăng ký giao dịch.

Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho người đại diện pháp luật bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục với cơ quan quản lý. Người đại diện sẽ trực tiếp xác định ngày giao dịch đầu tiên, chốt mức giá tham chiếu, ban hành các tài liệu bổ sung giải trình hoàn chỉnh hồ sơ hủy giao dịch trên UPCoM và đăng ký niêm yết mới. Thẩm quyền quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chuyển sàn cũng được giao cho người đại diện. Trước đó vào ngày 27 tháng 11 năm 2025, Tôn Đông Á đã nộp hồ sơ xin niêm yết hơn 149 triệu cổ phiếu nhưng đến nay chưa nhận được quyết định chấp thuận chính thức.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, ngày 9 tháng 10 tới đây, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10%. Với tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Thời gian thanh toán tiền mặt được công ty ấn định vào ngày 4 tháng 11. Dựa trên số lượng hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Tôn Đông Á sẽ phải giải ngân tổng cộng hơn 149 tỷ đồng trong đợt thanh toán sắp tới. Đợt chi trả này bám sát kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm. Đại hội phê duyệt phương án chia cổ tức năm 2025 ở mức tối đa 20%. Trong cơ cấu này, 10% được chi trả bằng tiền mặt thực hiện trong năm 2026, phần 10% còn lại được trả bằng cổ phiếu dự kiến thực hiện trong giai đoạn năm 2026 và 2027.

Lợi nhuận nửa đầu năm hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tôn Đông Á trong nửa đầu năm 2026 duy trì sự ổn định để bám sát kế hoạch được giao. Báo cáo tài chính cho thấy tổng doanh thu của công ty đạt 6.654,7 tỷ đồng. Kết quả này tương đương mức hoàn thành 80,8% so với giá trị doanh thu đạt được cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí hoạt động, Tôn Đông Á ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 142,22 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này bằng 94,6% so với kết quả thực hiện của nửa đầu năm ngoái. Dù ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ, khoản lãi 142,22 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp hoàn thành 56,9% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho toàn bộ năm tài chính 2026.