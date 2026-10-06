Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh; Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn; Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải; Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; đại diện các sở, ngành, xã, phường, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và các đơn vị đồng hành.

Tham dự chương trình còn có Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh.

Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” chính thức được kích hoạt. Ảnh: Duy Khánh

Gắn sản phẩm với thị trường số

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, chương trình không đơn thuần là ra mắt thêm một kênh truyền thông trên nền tảng số, mà hướng tới cách làm mới để kết nối các giá trị từ sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân Hà Nội với người tiêu dùng trong môi trường mua sắm đang thay đổi nhanh.

Theo ông Trần Đức Hải, Hà Nội có hệ sinh thái sản phẩm phong phú, nhưng trong môi trường số, sản phẩm tốt thôi chưa đủ. Sản phẩm cần được nhận diện, kể đúng câu chuyện, xuất hiện đúng nơi và kết nối đúng khách hàng.

Qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường của Hà Nội đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên nhiều nền tảng số. Đây là tiền đề để thành phố chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang mô hình có tổ chức, có nhận diện chung và cơ chế vận hành lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Ông Trần Đức Hải nhấn mạnh, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” không phải là một “shop” bán hàng của Sở Công Thương. Cơ quan nhà nước không trực tiếp bán hàng, nhận đơn hay thực hiện nghĩa vụ của người bán. Kênh được tổ chức như một điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại, thông qua video ngắn, livestream, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm tại làng nghề và sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung.

Nhà bán hàng vẫn tự đứng tên, vận hành gian hàng và chịu trách nhiệm về sản phẩm, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng. Vai trò của cơ quan quản lý là tạo môi trường, đặt ra tiêu chí, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng cao năng lực và mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Khánh

Chương trình hướng tới ba giá trị gồm tăng khả năng hiện diện của sản phẩm trên môi trường số; nâng năng lực thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP; đồng thời mở rộng kết nối thị trường, chuyển sự quan tâm của người tiêu dùng thành giao dịch thực chất.

Tăng sức mạnh truyền thông, mở rộng thị trường

Nếu Sở Công Thương đóng vai trò kết nối nguồn hàng, địa phương và các chủ thể sản xuất, thì truyền thông được xác định là một mắt xích quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong môi trường số, một sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu câu chuyện, hình ảnh và cách tiếp cận phù hợp sẽ khó tạo được sự chú ý giữa lượng thông tin ngày càng lớn.

Từ thực tế đó, chương trình đặt trọng tâm vào việc kết hợp giữa năng lực truyền thông và công cụ thương mại điện tử, giúp sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và hàng hóa đặc trưng của Hà Nội không chỉ được giới thiệu mà còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với thị trường.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, mỗi sản phẩm không chỉ là một món hàng mà còn chứa đựng câu chuyện về người sản xuất, vùng đất, nghề truyền thống và sinh kế của cộng đồng. Vì vậy, việc đưa sản phẩm lên môi trường số cần gắn với khả năng kể câu chuyện và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, chuyển đổi số trong thương mại không chỉ là đưa sản phẩm lên một nền tảng bán hàng, mà phải giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh từng bước làm chủ công cụ số, nâng cao khả năng giới thiệu, quảng bá và tiếp cận khách hàng.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Khánh

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ phối hợp thực hiện nội dung truyền thông, tổ chức không gian livestream, hỗ trợ tín hiệu và lan tỏa các câu chuyện về sản phẩm, thương nhân, làng nghề, nghệ nhân Hà Nội. Qua đó, góp phần tăng nhận diện và niềm tin đối với sản phẩm được giới thiệu trên môi trường số.

Ở góc độ nền tảng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cho biết, TikTok Shop phát triển mô hình thương mại điện tử khám phá, trong đó người tiêu dùng có thể biết đến sản phẩm thông qua video ngắn, livestream và nội dung của các nhà sáng tạo, từ đó hình thành nhu cầu mua sắm mới.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, với các sản phẩm OCOP và làng nghề, hình thức này mở ra cơ hội chuyển hóa những giá trị văn hóa, kỹ nghệ và lợi thế bản địa thành giá trị kinh tế, góp phần mở rộng thị trường và tạo thêm động lực gìn giữ nghề truyền thống.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Khánh

TikTok Shop sẽ tập trung đồng hành ở ba nội dung: hỗ trợ hình thành năng lực kinh doanh số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; kết nối nhà sáng tạo nội dung với nghệ nhân, cơ sở sản xuất, nhà bán hàng để quảng bá câu chuyện sản phẩm; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, công cụ và theo dõi hiệu quả triển khai.

Ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, mục tiêu là giúp người bán từng bước làm chủ công cụ, có thể duy trì hoạt động kinh doanh sau chương trình. Hoạt động thương mại điện tử cũng phải dựa trên chất lượng sản phẩm, thông tin minh bạch và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, phối hợp quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm đặc trưng của Thủ đô trên môi trường số. Ảnh: Duy Khánh

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình. Theo đó, Sở Công Thương kết nối các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và các sản phẩm phù hợp; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đảm nhiệm nội dung, truyền thông và không gian sản xuất, livestream; TikTok Shop hỗ trợ nền tảng, kỹ thuật, đào tạo nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và các công cụ hỗ trợ kinh doanh số.

Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” chính thức được kích hoạt, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân và cơ sở sản xuất của thành phố, qua đó kết nối người xem với sản phẩm và gian hàng của các nhà bán hàng đủ điều kiện trên TikTok Shop.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, hiệu quả chương trình sẽ không chỉ được đánh giá qua lượt xem hay tương tác, mà còn ở khả năng chuyển đổi thành giao dịch, chất lượng vận hành và khả năng duy trì hoạt động của nhà bán hàng sau 30, 60 và 90 ngày. Thành phố cũng định hướng mở rộng hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử khác, hướng tới hệ sinh thái mở hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát triển kinh doanh số.