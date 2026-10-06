Xã Avương hỗ trợ 100 con heo cỏ sinh sản cho 50 hộ dân

Người dân xã Avương nhận hỗ trợ heo cỏ sinh sản. Ảnh: HIỀN THÚY

Đây là hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nuôi heo cỏ địa phương tại xã Avương, nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, chuyển tiếp thực hiện sang năm 2026.

Theo đó, mỗi hộ tham gia dự án được hỗ trợ 2 con heo giống sinh sản và 180kg thức ăn hỗn hợp trong 2 tháng đầu. Các hộ dân chủ động đối ứng nguồn thức ăn tự nhiên như rau, củ, quả và các loại thức ăn phù hợp khác theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi.

Tổng kinh phí thực hiện dự án trong năm 2026 hơn 765 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 518 triệu đồng, đơn vị chủ trì liên kết đóng góp hơn 65 triệu đồng và các hộ tham gia đối ứng 182 triệu đồng.

Dự án hướng tới mục tiêu giúp các hộ dân duy trì, phát triển đàn heo sinh sản để ổn định sinh kế, tạo việc làm và tăng thu nhập; từ đó từng bước hình thành, duy trì chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Avương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi sát sao quá trình thực hiện và nghiệm thu các nội dung hỗ trợ theo đúng quy định.