Ca sĩ mặt nạ trở lại

Ngày 17/9, nhà sản xuất công bố poster và thông báo lịch phát sóng chính thức của chương trình The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ). Tập đầu tiên của game show sẽ ra mắt vào ngày 3/10. Mùa 3 trở lại sau 3 năm vắng bóng.

Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất chưa tiết lộ về MC, dàn khách mời của chương trình.

The Masked Singer Vietnam là chương trình âm nhạc nhận được chú ý của công chúng sau hai mùa. Theo format, chương trình quy tụ những giọng hát, bao gồm những nghệ sĩ gạo cội lẫn ca sĩ mới nổi, thu hút giới trẻ. Điểm đặc biệt của chương trình là các người chơi đều đeo mascot, hóa trang công phu để thử thách khán giả.

Mùa 1 quy tụ dàn ca sĩ đông đảo như Hà Trần, Thùy Chi, Uyên Linh, Lương Bích Hữu, Myra Trần, Thảo Trang, Hà Nhi, Mai Tiến Dũng, Tăng Phúc...

Anh Tú giành ngôi quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa hai. Ảnh: NSX.

Ở mùa thứ hai, phát sóng vào năm 2023, Voi Bản Đôn (Anh Tú) nhận 45,4% bình chọn từ khán giả và giành quán quân. Trong khi đó, Ong Bây Bi (Orange) về vị trí á quân với 30,3%. Cú Tây Bắc (danh ca Hương Lan) giữ 24,3%, xếp hạng ba. Chiến thắng của Voi Bản Đôn được nhận xét xứng đáng. Anh có phần thể hiện thuyết phục, thay đổi màu sắc âm nhạc, chọn bài, trình diễn xuyên suốt hành trình hơn 4 tháng của chương trình.

Sau đêm chung kết, trao giải, Anh Tú chia sẻ đây là cúp vàng đầu tiên tại một cuộc thi âm nhạc trong suốt nhiều năm làm nghề của anh. Vì thế, nam ca sĩ xem hành trình ở Ca sĩ mặt nạ là cột mốc, kỷ niệm đẹp trong con đường ca hát.

"Tôi không dám nghĩ bản thân giành chiến thắng tại cuộc thi. Vì năm nay chương trình rất nhiều ca sĩ giỏi và tôi chỉ là một người bình thường. Càng vào sâu, đọc những tin nhắn, bình luận và sự động viên từ mọi người, tiếp thêm cho tôi rất nhiều sự tự tin. Kết thúc concert, nhận cúp vàng, tôi thật sự choáng ngợp", anh nói.

Anh Tú từng là á quân Giọng hát Việt năm 2017 nhưng đến năm 2020 khi tham gia Rap Việt, anh được biết tới nhiều hơn. Anh cũng có bản hit Cuộc sống em ổn không hiện đạt 180 triệu lượt xem sau khoảng 5 năm phát hành. Sau đó, nam ca sĩ liên tiếp phát triển sự nghiệp nhờ Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân. Những năm qua, Anh Tú khá đắt show, góp mặt ở nhiều sân khấu, phòng trà, chương trình truyền hình.