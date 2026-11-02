Cuộc đua phát triển trí tuệ cho robot

Robot hình người có khả năng chạy, nhảy múa và thực hiện những cú nhào lộn ngược. Ảnh: AI

Sau nhiều năm phát triển các robot hình người có khả năng chạy, nhảy múa và thực hiện những cú nhào lộn ngược, các công ty Trung Quốc hiện đang đổ nguồn lực vào cuộc đua mới: phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) giúp những cỗ máy này có thể đảm nhiệm nhiều loại công việc khác nhau.

Sự chuyển dịch này đang thúc đẩy làn sóng bùng nổ đầu tư vào AI hiện thân. Đây cũng là lĩnh vực tập trung phát triển phần mềm cho phép robot hiểu được môi trường xung quanh, học những nhiệm vụ mới và thích nghi với các tình huống mà không cần phải lập trình riêng cho từng công việc.

Theo số liệu của công ty nghiên cứu dữ liệu ITjuzi, các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực AI hiện thân đã huy động được 93,5 tỉ nhân dân tệ (tương đương 13 tỉ USD) thông qua 322 thương vụ trong nửa đầu năm 2026, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn vốn ngày càng được rót vào các công ty chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo cho robot, bên cạnh các nhà sản xuất robot.

Trong khi các công ty Mỹ hiện dẫn đầu trong một số hệ thống AI tiên tiến dành cho robot thì các nhà phát triển Trung Quốc kỳ vọng thế mạnh sản xuất và khả năng tiếp cận nguồn dữ liệu huấn luyện từ thế giới thực sẽ giúp họ cạnh tranh với các đối thủ Mỹ.

Quốc gia nào kết hợp AI với máy móc hiệu quả nhất sẽ có thể giành được lợi thế trong việc tự động hóa các nhà máy và hoạt động logistics, qua đó có khả năng làm thay đổi năng suất công nghiệp cũng như thị trường công nghệ robot toàn cầu.

Các công ty khởi nghiệp của Mỹ, trong đó có Physical Intelligence, Skild AI và Generalist, đang phát triển phần mềm nhằm giúp robot học được nhiều kỹ năng khác nhau mà không cần phải trải qua quá trình huấn luyện lại trên quy mô lớn.

Generalist cho biết mô hình GEN-1.5 của công ty có thể hoàn thành khoảng 60% các nhiệm vụ đơn giản sau khi quan sát một đoạn video minh họa kéo dài từ 3 đến 12 giây.

Trong khi đó, công ty X Square của Trung Quốc đã công bố nghiên cứu cho thấy robot có thể học được các kỹ năng thao tác thông qua video do con người thực hiện mà không cần huấn luyện lại mô hình cho từng nhiệm vụ.

Trong khi các nhà phát triển Mỹ được hưởng lợi từ những tiến bộ trong nghiên cứu AI và khả năng tiếp cận rộng hơn với các dòng chip điện toán mạnh mẽ, các công ty Trung Quốc lại có lợi thế khi có thể hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất robot và khách hàng công nghiệp để thử nghiệm, cải tiến hệ thống của mình.

Bện cạnh đó, các nhà sản xuất robot lâu năm cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này.

Chẳng hạn như UBTech, doanh nghiệp niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) đã đăng tuyển vị trí phụ trách giám sát hoạt động phát triển các mô hình AI, với mức đãi ngộ lên tới 124 triệu nhân dân tệ (18 triệu USD).

Hay Unitree, có trụ sở tại Hàng Châu và là một trong những nhà sản xuất robot hình người lớn nhất thế giới xét theo số lượng sản phẩm xuất xưởng, có khoảng 30 nhà nghiên cứu đang phát triển công nghệ AI có khả năng dự đoán cách các vật thể vận động và phản ứng, theo một nguồn tin được công ty cung cấp thông tin.