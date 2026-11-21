Không ít cha mẹ từng rơi vào tình huống vừa giúp con thay quần áo sau buổi đi chơi đã phát hiện trong túi có đủ thứ lỉnh kỉnh. Đó có thể là vài viên sỏi, chiếc lá khô, một đoạn cành cây hay những mẩu quả rơi dưới đất. Phần lớn đều không có giá trị sử dụng rõ ràng, thậm chí còn bám bụi bẩn khiến người lớn chỉ muốn nhanh chóng dọn bỏ.

Tuy nhiên, khi cha mẹ vô tình vứt đi một món đồ, trẻ có thể phản ứng mạnh hơn dự đoán. Có bé lập tức tìm kiếm, đòi lấy lại bằng được dù xung quanh còn rất nhiều vật tương tự. Điều này đôi khi khiến người lớn khó hiểu: Vì sao một chiếc lá đã héo hay viên đá ven đường lại quan trọng đến vậy?

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Những món đồ bình thường lại mang ý nghĩa đặc biệt với trẻ

Thực tế, sức hấp dẫn của những món đồ ấy không nằm ở giá trị vật chất mà ở trải nghiệm cá nhân của trẻ. Khác với đồ chơi được cha mẹ mua sẵn, những vật nhặt được mang đến cảm giác tự mình khám phá và lựa chọn.

Với người lớn, một chiếc lá rụng có thể chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng trẻ lại có thể nhớ rất rõ mình tìm thấy nó ở đâu, vào thời điểm nào và vì sao quyết định mang về. Món đồ ấy gắn với một khoảnh khắc cụ thể trong buổi đi dạo khiến nó trở nên khác biệt so với những chiếc lá khác.

Đôi khi, trẻ còn tự tạo ra ý nghĩa cho những thứ mình nhặt được. Một cành cây nhỏ có thể trở thành chiếc đũa thần trong trò chơi tưởng tượng, viên sỏi được xem như báu vật hay chiếc lá khô biến thành con thuyền trong câu chuyện do trẻ nghĩ ra. Chính trí tưởng tượng khiến những vật dụng đơn giản trở nên thú vị và có giá trị riêng.

Nhặt nhạnh đồ vật cũng là cách trẻ khám phá thế giới

Một trong những lý do khiến trẻ thích thu thập những món đồ nhỏ bé là nhu cầu tìm hiểu môi trường xung quanh. Ở giai đoạn đầu đời, trẻ thường tiếp nhận thông tin thông qua các giác quan.

Thông qua việc tiếp xúc với nhiều loại đồ vật, trẻ dần nhận ra sự khác biệt về màu sắc, kích thước, hình dáng, trọng lượng và chất liệu. Chẳng hạn, khi cầm hai chiếc lá, trẻ có thể nhận thấy một chiếc có bề mặt nhẵn, chiếc còn lại hơi ráp; một chiếc có mép nguyên vẹn, chiếc kia lại xuất hiện những đường răng cưa.

Tương tự, những viên sỏi cũng mang đến nhiều cảm nhận khác nhau. Có viên tròn, có viên góc cạnh; có viên sáng màu, có viên sẫm màu. Từ việc quan sát và so sánh, trẻ từng bước hình thành khả năng nhận biết đặc điểm, phân nhóm và ghi nhớ thông tin.

Không dừng lại ở đó, thói quen thu thập đồ vật còn tạo điều kiện để trẻ phát triển khả năng sắp xếp và tổ chức. Khi mang những món đồ nhặt được về nhà, trẻ có thể tự phân loại theo màu sắc, kích thước hoặc hình dáng. Một số bé thích xếp sỏi thành từng hàng, đặt lá cây vào một góc riêng hoặc chia các món đồ thành những nhóm mà chỉ mình hiểu được quy tắc.

Đây cũng là một hình thức chơi tự do, trong đó trẻ được tự quyết định cách sử dụng và sắp xếp những gì mình có. Thay vì làm theo hướng dẫn có sẵn, trẻ tự nghĩ ra cách chơi, tự đặt ra quy tắc và thay đổi chúng theo trí tưởng tượng.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn nhận hành vi nhặt nhạnh dưới góc độ bừa bộn, cha mẹ có thể xem đây là một cơ hội để trẻ quan sát, trải nghiệm và phát triển tư duy. Những hoạt động nhỏ trong đời sống hằng ngày đôi khi mang lại cho trẻ nhiều bài học tự nhiên hơn những lời giải thích dài dòng.

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ nhặt đồ an toàn thay vì cấm đoán

Dù việc thu thập những món đồ nhỏ có thể mang lại nhiều trải nghiệm tích cực, cha mẹ vẫn cần hướng dẫn trẻ nhận biết đâu là vật có thể mang về, đâu là thứ không nên chạm vào.

Không phải mọi đồ vật nằm trên mặt đất đều an toàn. Những vật sắc nhọn, mảnh thủy tinh, kim loại gỉ sét, rác thải, thức ăn ôi hỏng hoặc những thứ không rõ nguồn gốc đều có thể gây nguy hiểm. Một số loại cây, quả lạ cũng có khả năng gây kích ứng da hoặc ngộ độc nếu trẻ vô tình đưa lên miệng.

Thay vì quát mắng hoặc cấm con nhặt bất cứ thứ gì, cha mẹ nên giải thích bằng những câu nói đơn giản, phù hợp với độ tuổi. Chẳng hạn, trẻ có thể nhặt một chiếc lá sạch hoặc viên sỏi đã được người lớn kiểm tra nhưng không được tự ý chạm vào vật sắc nhọn, đồ vật bẩn hay những thứ chưa biết rõ là gì.

Nếu trẻ muốn mang một vài món đồ phù hợp về nhà, cha mẹ có thể cùng con kiểm tra, làm sạch và để khô trước khi cất giữ. Một chiếc hộp nhỏ dành riêng cho những món đồ sưu tầm sẽ giúp trẻ có không gian bảo quản bộ sưu tập, đồng thời hạn chế tình trạng đồ vật vương vãi khắp nhà.

Cha mẹ cũng có thể thống nhất với con về số lượng đồ được giữ lại. Khi chiếc hộp đã đầy, hãy để trẻ tự xem xét và lựa chọn những món mình yêu thích nhất. Quá trình này giúp trẻ tập đưa ra quyết định, biết cân nhắc và hiểu rằng không phải món đồ nào cũng có thể giữ lại mãi mãi.

Ảnh minh họa

Để tăng thêm trải nghiệm, phụ huynh có thể gợi ý con sử dụng những món đồ đã thu thập vào các hoạt động sáng tạo. Lá cây có thể dùng để in hình, làm tranh thủ công; những viên sỏi sạch có thể được trang trí bằng màu vẽ hoặc sắp xếp thành hình thù ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, nếu trẻ chỉ muốn giữ chúng trong chiếc hộp riêng và thỉnh thoảng lấy ra ngắm nghía, cha mẹ cũng không nhất thiết phải biến mọi món đồ thành một sản phẩm thủ công.

Điều quan trọng là người lớn dành thời gian lắng nghe và quan tâm đến những điều trẻ chia sẻ. Khi con hào hứng khoe một chiếc lá vừa tìm thấy, cha mẹ có thể hỏi điều gì khiến con thích món đồ đó, con đã phát hiện ra nó ở đâu hay muốn dùng nó để làm gì.

Tuy nhiên, nếu hành vi thu thập đồ vật đi kèm những biểu hiện khiến cha mẹ lo ngại về giao tiếp, ngôn ngữ hoặc sự phát triển của trẻ, chẳng hạn trẻ ít phản hồi khi được gọi tên, gặp khó khăn rõ rệt trong tương tác hay chuyển đổi hoạt động, gia đình nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa để được đánh giá phù hợp. Không nên chỉ dựa vào sở thích nhặt nhạnh đồ vật để kết luận trẻ có vấn đề phát triển.