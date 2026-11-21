Ở tuổi 38, chị Lê Thị Bích Liên ở xã Tằng Loỏng chưa từng nghĩ mình mắc bệnh đái tháo đường. Thế nhưng, khi xuất hiện triệu chứng tê bì tay, mệt mỏi, chị đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai thăm khám. Qua xét nghiệm ban đầu, chị được phát hiện mắc đái tháo đường với chỉ số đường huyết cao 10 mmol/L. Hiện, chị Liên đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Đái tháo đường - Rối loạn chuyển hóa.

Chị Liên chia sẻ: “Có lẽ, tôi mắc bệnh do thói quen ăn uống chưa hợp lý, ăn nhiều đồ ngọt. Hơn nữa, cả bố và mẹ tôi đều mắc đái tháo đường. Bố tôi đã mắc bệnh hơn 10 năm, còn mẹ đã mắc bệnh khoảng 5 năm nên cũng có thể tôi chịu ảnh hưởng từ yếu tố gia đình”.

Bác sĩ Nguyễn Thu Trang, Khoa Đái tháo đường - Rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay, số người trẻ mắc đái tháo đường tuýp 2 có xu hướng gia tăng. Nếu trước đây bệnh thường được phát hiện ở người trung niên và cao tuổi thì hiện nay, không ít người còn khá trẻ đã mắc bệnh đến điều trị tại khoa. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp chỉ đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện những biểu hiện bất thường hoặc biến chứng, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Theo các bác sĩ, đái tháo đường tuýp 2 có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có tiền sử gia đình, thừa cân, béo phì, ít vận động và chế độ ăn uống chưa hợp lý. Bệnh thường diễn biến âm thầm, những biểu hiện ban đầu như mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều, tê bì chân tay dễ bị bỏ qua. Vì vậy, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động kiểm tra đường huyết định kỳ, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt mới đi khám. Phát hiện sớm, điều trị đúng và kiểm soát đường huyết thường xuyên không chỉ giúp hạn chế biến chứng mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết tỉnh, có thời điểm khoa tiếp nhận và theo dõi khoảng 7 trường hợp đái tháo đường thai kỳ. Người bệnh được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và theo dõi đường huyết. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, trong đó có sử dụng thuốc khi cần thiết, nhằm kiểm soát đường huyết và bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khoa Hồi sức cấp cứu - Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết tỉnh cho biết, đái tháo đường thai kỳ là tình trạng rối loạn đường huyết được phát hiện lần đầu trong thời kỳ mang thai, thường được tầm soát ở tuần thai thứ 24 - 28. Trong thai kỳ, những thay đổi về nội tiết khiến cơ thể người mẹ có thể giảm khả năng đáp ứng insulin, dẫn đến tăng đường huyết. Theo bác sĩ Ánh Tuyết, các biểu hiện của đái tháo đường thai kỳ thường không rõ ràng. Một số thai phụ chỉ cảm thấy mệt mỏi, ăn uống thay đổi hoặc tăng cân, những dấu hiệu vốn dễ nhầm lẫn với các biểu hiện thông thường trong thai kỳ.

Nếu không được phát hiện, kiểm soát kịp thời, đái tháo đường thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ đối với cả mẹ và con. Thai nhi có nguy cơ phát triển quá lớn, sinh non; trẻ sau sinh có thể gặp tình trạng hạ đường huyết, vàng da và một số rối loạn chuyển hóa. Với người mẹ, bệnh cũng làm gia tăng nguy cơ gặp các biến chứng trong thai kỳ và nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 về sau - bác sĩ Ánh Tuyết khuyến cáo.

Hiện nay, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đang quản lý và điều trị cho khoảng gần 8 nghìn người bệnh đái tháo đường. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, bệnh viện chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các chuyên khoa và kỹ thuật điều trị như khám, điều trị bệnh lý về mắt, răng hàm mặt, thận nhân tạo… Qua đó, giúp phát hiện sớm, theo dõi và kiểm soát các biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Phòng, chống bệnh đái tháo đường, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo; tăng cường vận động thể lực, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, người có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường, người thừa cân, béo phì và phụ nữ mang thai cần chú trọng tầm soát theo hướng dẫn của cán bộ y tế.