Bắt đầu từ một bản liệt kê các khoản

Việc đầu tiên là ngồi lại liệt kê tất cả các khoản sẽ phải chi cho Tết. Càng chi tiết càng tốt: tiền sắm đồ ăn, bánh mứt, tiền quần áo mới cho con, quà biếu nội ngoại, lì xì, tiền trang trí nhà cửa, tiền đi lại nếu về quê, và cả một khoản dự phòng cho những phát sinh.

Khi mọi khoản được viết ra giấy hoặc ghi vào điện thoại, chị em sẽ hình dung rõ bức tranh tổng thể, thay vì chi tới đâu hay tới đó rồi hụt lúc nào không biết.

Sau khi có danh sách, hãy ước lượng số tiền cho từng khoản và cộng lại. Con số tổng này đối chiếu với khả năng tài chính của gia đình sẽ cho biết cần điều chỉnh ở đâu, khoản nào có thể giảm, khoản nào ưu tiên. Việc nhìn thấy trước tổng chi giúp chị em tránh được cú sốc chi tiêu dồn vào những ngày giáp Tết.

Mẹo chia ví theo từng nhóm

Một cách nhiều chị em áp dụng hiệu quả là chia tiền thành các phần riêng theo mục đích, như chia vào các phong bì hoặc các mục trong ứng dụng ngân hàng. Chẳng hạn một phần cho thực phẩm, một phần cho quà biếu và lì xì, một phần cho mua sắm, một phần dự phòng.

Ảnh minh họa

Khi mỗi nhóm có ngân sách riêng, chị em dễ kiểm soát hơn, tiêu hết phần nào thì biết để dừng hoặc cân đối lại, thay vì tiêu lẫn lộn rồi thâm hụt.

Bên cạnh đó, mua sắm dần từ sớm cũng là một mẹo hay. Những món để được lâu như đồ khô, bánh kẹo, đồ trang trí có thể mua rải ra từ bây giờ, vừa giãn được chi tiêu qua nhiều tuần, vừa tránh cảnh chen chúc và giá bị đội lên vào sát Tết. Riêng thực phẩm tươi thì để gần ngày mới mua cho đảm bảo.

Chi tiêu có kế hoạch không có nghĩa là Tết kém đủ đầy, mà là để niềm vui Tết không kéo theo gánh nặng tài chính sau đó. Khi chị em chủ động được dòng tiền, Tết sẽ nhẹ nhàng hơn, bớt đi những lo toan phút chót.

Quan trọng nhất của ngày Tết vẫn là sự sum vầy, ấm cúng bên gia đình, chứ không phải mâm cao cỗ đầy hay sắm sửa thật nhiều. Một kế hoạch chi tiêu khéo léo chính là món quà chị em tự tặng mình, để đón năm mới trong sự an tâm và thảnh thơi.