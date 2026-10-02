Bitcoin vượt xa vàng, chứng khoán

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy Bitcoin đã trải qua quý III với hiệu suất tăng trưởng gần 43%, mức tăng cao nhất trong cùng giai đoạn kể từ năm 2017, đồng thời vượt xa mức sinh lời trung bình 8,7% của cùng kỳ các năm trước.

Đáng chú ý, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới duy trì đà tăng trong cả 3 tháng của quý III năm nay.

Cụ thể, giá Bitcoin đã tăng 7,4% trong tháng 7, rồi tăng mạnh 25% trong tháng 8 và tiếp tục tăng 6,3% trong tháng 9. Diễn biến này đưa Bitcoin trở thành một trong những tài sản có hiệu suất nổi bật nhất trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý vừa qua, bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Bitcoin vượt trội trong quý III

Theo CoinDesk, đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên kết với Bitcoin và những tài sản mã hóa khác. Một số altcoin thậm chí còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn, thúc đẩy kỳ vọng của một bộ phận nhà phân tích về khả năng thị trường tiền mã hóa đang bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Tuy nhiên, Bitcoin chưa thể duy trì đà tăng mạnh như trước. Đồng tiền số này chủ yếu dao động trong vùng 82.000-85.000 USD/BTC, kéo dài trạng thái giằng co hơn một tuần.

Trong phiên 30/9, giá Bitcoin có thời điểm vượt 85.000 USD sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Dù vậy, lực mua không đủ mạnh để duy trì đà tăng, trong khi dòng vốn từ các quỹ ETF giao ngay bắt đầu suy yếu.

Bitcoin có quý III tăng trưởng mạnh nhất 9 năm qua. Ảnh: CoinGlass.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 148,7 triệu USD trong phiên 30/9, chấm dứt chuỗi 9 phiên hút vốn liên tiếp với tổng giá trị 3,08 tỷ USD. Đây là chuỗi hút vốn lớn nhất từ đầu năm xét về tổng giá trị dòng tiền.

Đáng chú ý, đà hút vốn đã có dấu hiệu chững lại trước khi đảo chiều. Dòng vốn vào các quỹ ETF đạt đỉnh gần 1 tỷ USD trong ngày 21/9, sau đó liên tục thu hẹp trong những phiên tiếp theo. Theo các nhà phân tích tại Bitfinex, dòng tiền ETF cần tăng tốc trở lại để tạo động lực giúp Bitcoin vượt qua áp lực nguồn cung và duy trì xu hướng tăng.

"Cường độ dòng vốn vào mỗi ngày vẫn là yếu tố then chốt quyết định khả năng hấp thụ nguồn cung đang chờ bán phía trên", các nhà phân tích Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường.

Giá Bitcoin đang neo ở vùng cao nhất kể từ đầu năm 2026. Ảnh: CoinMarketCap.

Tỷ lệ hấp thụ/phát hành của Bitfinex (Bitfinex Absorption-to-Emission Ratio - BAER), chỉ số đo lường lượng Bitcoin được các quỹ ETF mua vào trong một phiên so với khoảng 450 BTC được các thợ đào tạo ra mỗi ngày, đã giảm mạnh từ 25,6 lần vào ngày 21/9 xuống còn 1,8 lần vào ngày 29/9.

Theo Bitfinex, để hấp thụ lượng cung khoảng 1,39 triệu BTC đang ở vùng giá hòa vốn, tương ứng khoảng 84.000-86.500 USD, tỷ lệ BAER cần phục hồi lên gần 5 lần, tương đương dòng vốn ETF khoảng 190 triệu USD mỗi ngày.

Bên cạnh dòng vốn ETF, những diễn biến trên thị trường tài chính truyền thống cũng đang trở thành yếu tố chi phối triển vọng của Bitcoin. Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích trưởng tại FxPro, cảnh báo đà bán tháo kéo dài trên thị trường trái phiếu có thể tạo ra những biến động đáng kể trên diện rộng.

"Đà bán tháo trái phiếu kéo dài là một tín hiệu rất đáng lo ngại, có khả năng kích hoạt làn sóng bán tháo trên hầu hết thị trường chỉ sau một đêm. Trong lịch sử, không khó để tìm thấy những giai đoạn bất ổn trên thị trường tài chính truyền thống lại mang đến lợi ích cho tiền mã hóa. Tuy nhiên, không thể dự đoán chính xác thời điểm thị trường chuyển từ trạng thái thận trọng sang hoảng loạn", ông nhận định.

Vàng thế giới hụt hơi

Trái ngược với Bitcoin, vàng thế giới ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn đáng kể trong quý III, trong khi giá vàng trong nước lại đi ngược xu hướng quốc tế.

Theo Kitco, giá vàng thế giới tăng khoảng 4% trong quý III, dù trải qua những nhịp biến động mạnh. Sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng trong tháng 8, kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh trong tháng 9 khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng đã tăng khoảng 13% trong tháng 8, đánh dấu một trong những tháng tăng mạnh nhất trong vòng 25 năm. Động lực chủ yếu đến từ dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng, cùng hoạt động giao dịch sôi động trên thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Giá vàng hồi phục thuận lợi vào tháng 8 nhưng nhanh chóng lao dốc vào đầu tháng 9. Ảnh: TradingView.

Tuy nhiên, đà tăng này không được duy trì trong tháng 9. Giá vàng quốc tế có thời điểm lùi về vùng 4.100 USD/ounce, sau khi từng giao dịch gần 4.700 USD/ounce trong tháng trước đó. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,27%, mức cao nhất trong khoảng 20 năm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng, gây sức ép lên giá kim loại quý.

Diễn biến trên thị trường vàng trong nước thậm chí còn kém tích cực hơn. Trong quý III, giá vàng miếng SJC ghi nhận hiệu suất sinh lời âm khoảng 9%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dù chịu sức ép trong ngắn hạn, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu tích trữ của các ngân hàng trung ương. Một số chuyên gia cho rằng lực mua này có thể tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong những tháng cuối năm, dù triển vọng giá vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát, đồng USD và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho rằng khả năng vàng giữ được các ngưỡng hỗ trợ trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng là yếu tố đáng chú ý. Tuy nhiên, xu hướng tiếp theo của kim loại quý vẫn cần được đánh giá dựa trên những thay đổi của các yếu tố kinh tế vĩ mô.

VN-Index giảm gần 5% trong quý nâng hạng

Trong khi Bitcoin duy trì đà tăng mạnh và vàng thế giới vẫn ghi nhận hiệu suất dương, thị trường chứng khoán Việt Nam lại khép lại quý III trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, VN-Index dừng tại 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II. Chỉ số VN30-Index cũng giảm 4,5%, xuống 1.906,81 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì chỉ tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

VN-Index cũng có quý giao dịch thất vọng. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, diễn biến kém tích cực của thị trường diễn ra trong quý ghi nhận sự kiện FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp. Dù thông tin này từng tạo kỳ vọng về khả năng thu hút dòng vốn ngoại và cải thiện định giá thị trường, VN-Index vẫn chưa hình thành được xu hướng tăng bền vững.

Theo các công ty chứng khoán, một phần kỳ vọng nâng hạng có thể đã được phản ánh vào giá cổ phiếu từ trước, trong khi áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, dòng tiền trong nước suy yếu và biến động tại các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến chỉ số.

Đặc biệt, trong những phiên cuối tháng 9, VN-Index nhiều lần đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi thanh khoản trên thị trường có xu hướng thu hẹp. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối hoạt động giao dịch, ngay cả khi thị trường đã bước qua một sự kiện được kỳ vọng từ lâu.