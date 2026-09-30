Nghệ An ra mắt Kho dữ liệu dùng chung

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An

Theo khảo sát, Nghệ An có nguồn dữ liệu lớn, đa dạng. Ngành Giáo dục có dữ liệu của hơn 935.000 học sinh, trong khi ngành Y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám, chữa bệnh mỗi năm. Kho dữ liệu dùng chung sẽ từng bước chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành giữa các cấp, ngành.

Kho dữ liệu dùng chung được triển khai thử nghiệm với sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, SunTechX cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng iTitan, phục vụ tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu.

Trong quá trình thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam SunTechX phối hợp triển khai nền tảng iTitan, thực hiện khảo sát nguồn dữ liệu, thiết kế cấu trúc, xây dựng danh mục, chuẩn hóa và xác định các kịch bản khai thác phục vụ điều hành. Qua đó, SunTechX hỗ trợ Nghệ An gắn giải pháp công nghệ với nhu cầu nghiệp vụ của các sở, ngành.

Đại diện Mobifone Nghệ An và Suntechx trình bày công nghệ kho dữ liệu dùng chung của tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, xây dựng Kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển. Dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”, được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, an toàn và đúng quy định.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu về dữ liệu; tập trung xây dựng, khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành; từng bước chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu và dữ liệu thời gian thực; hoàn thiện cơ chế quản trị, kết nối, chia sẻ, bảo đảm an toàn dữ liệu và lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.

Các đại biểu ấn nút vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh

Trước mắt, tỉnh tập trung lựa chọn các nhóm dữ liệu, chỉ tiêu trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực thiết yếu khác. Việc kết nối, khai thác dữ liệu phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân; ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã có, tránh đầu tư trùng lặp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, giá trị của Kho dữ liệu dùng chung không nằm ở số lượng dữ liệu được tập hợp mà ở khả năng khai thác và giá trị tạo ra trong thực tiễn. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng dữ liệu, mở rộng kết nối và từng bước đưa dữ liệu trở thành nền tảng quan trọng phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.