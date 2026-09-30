Chi bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh sinh hoạt chuyên đề 'Từ học tập đến thực hành theo Bác'

Các đảng viên dự sinh hoạt chuyên đề.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, các đảng viên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực chuyên môn được phân công; việc chuyển hóa nội dung học tập thành những hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật, hiệu quả công việc và ý thức nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu chuyển từ “học tập” sang “thực hành” theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, tập trung làm rõ yêu cầu “Học Bác để làm gì và làm theo Bác như thế nào trong chính công việc hằng ngày?”.

Sau sinh hoạt, mỗi đảng viên lựa chọn, đăng ký một việc thực hiện trong 30 ngày gắn với chức trách nhiệm vụ của mình và báo cáo kết quả tại kỳ họp sau, giúp mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ hơn trách nhiệm của mình, bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực trong công việc hằng ngày.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần trao đổi, thảo luận và tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.