Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 6

Sáng 30-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Trần Phong khẳng định, 9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đây là động lực để toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quý IV, kế hoạch cả năm 2026; là nền tảng vững chắc để toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tỉnh ủy cần phân tích kỹ chất lượng và tính bền vững của sự tăng trưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong quán triệt nội dung hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm rõ những khó khăn do thị trường, huy động công suất điện, những vướng mắc về hạ tầng, thủ tục, tiến độ đầu tư; xác định dự án có thể tạo thêm năng lực sản xuất trong quý IV và năm 2027; đề xuất giải pháp duy trì tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.

Về đầu tư công, cần tập trung giải trình những dự án chậm: Khâu nào còn vướng mắc, hồ sơ đang ở đâu, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư, địa phương, sở chuyên ngành hay nhà thầu; việc gì phải xử lý trong tháng 10 và những tháng tiếp theo để giải ngân 100% kế hoạch; làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với dự án đã có mặt bằng nhưng thi công chậm.

Về dự án tồn đọng, cần phân loại rõ dự án chờ nhà đầu tư, vướng pháp lý, thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc cần xin ý kiến Trung ương; xác định thời hạn xử lý đối với từng nhóm dự án. Với 105 dự án đã được tháo gỡ, cần làm rõ khả năng triển khai, đưa vào khai thác để thực sự khơi thông nguồn lực.

Về doanh nghiệp, cần phân tích nguyên nhân số doanh nghiệp giải thể tăng, số quay trở lại hoạt động giảm; phân biệt khó khăn do thị trường với vướng mắc về thủ tục, đất đai, tín dụng, mặt bằng; nêu rõ doanh nghiệp cần hỗ trợ gì và cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần làm rõ nguyên nhân triển khai, giải ngân chậm; việc chưa hoàn thành danh mục, thủ tục thực hiện dự án; vốn đã bố trí nhưng chưa giải ngân do thiếu dự án, thiếu thủ tục hay tổ chức thực hiện; giải pháp, tiến độ và khả năng hoàn thành đến cuối năm.

Về cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung phân tích hồ sơ trễ hạn, nhất là đất đai; nguyên nhân tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp và các vụ việc chưa giải quyết; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn xử lý, xác định cơ quan chủ trì đối với việc liên quan nhiều đơn vị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thẳng thắn phản ánh những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân biệt rõ việc địa phương có thể tự giải quyết với vấn đề vượt thẩm quyền cần tỉnh xử lý. Lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm chính cần trực tiếp trao đổi, giải trình; việc liên quan nhiều cơ quan phải rõ đầu mối chủ trì và trách nhiệm phối hợp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, gắn khó khăn với phương án xử lý; xác định cụ thể trách nhiệm, tránh nhận định chung chung.

Đối với Đề án thành lập Sở Ngoại vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thảo luận sự cần thiết, căn cứ pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp và phương án chuyển giao nhân sự, biên chế, trụ sở, kinh phí; bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, công việc liên tục, sẵn sàng hoạt động từ ngày 1-1-2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều. Mỗi hạn chế được chỉ ra phải gắn với giải pháp; mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt để kiểm tra, đôn đốc. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, chỉ kiến nghị cấp trên những vấn đề thực sự vượt thẩm quyền. Do đó, các đại biểu cần phát huy trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, thực chất, góp phần để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và triển khai ngay sau hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng

Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh phù hợp với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, trang trọng, được Nhân dân đánh giá cao. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đồng thuận với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị, yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 74/74 địa phương, đơn vị đã đăng ký 506 mô hình, điển hình, làm cơ sở để nhân rộng trong toàn tỉnh và xem xét biểu dương, khen thưởng. Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, với 68 đơn vị đăng ký 1.412 mô hình thuộc 4 lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; chỉ đạo các cấp ủy điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,87%. Đồng thời, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm yêu cầu.

Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được triển khai chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và 2030 - 2035, 2031 - 2036 đối với 105/105 cơ quan, đơn vị, địa phương với 1.656 lượt cán bộ; chuẩn bị triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2025, quý I, II/2026 theo đúng quy định. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2025 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 23/23 tổ chức cơ sở đảng với 3.441 đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh đã được chuyển giao về trực thuộc đảng bộ xã, phường nơi đặt trụ sở chính; 13 tổ chức cơ sở đảng với 713 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã được tiếp nhận về trực thuộc các đảng bộ phường trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác rà soát, tạo nguồn, phát triển đảng viên được thực hiện đồng bộ, bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong 9 tháng, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.979 đảng viên, đạt 88,5% so với chỉ tiêu. Đặc biệt, đã kết nạp được 219 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số; 1.156 đảng viên là đoàn viên, thanh niên; 247 đảng viên là học sinh, sinh viên…

Kinh tế - xã hội tăng trưởng tích cực

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. So với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 11,21%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 33,2%; thu ngân sách nhà nước đạt 96,1% dự toán, tăng 26%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,82%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 10,5%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 67.950 tỷ đồng, tăng 21%…

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Công tác an sinh xã hội, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được quan tâm, thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm… Toàn tỉnh đã hỗ trợ 229 trường hợp người có công và thân nhân liệt sĩ xây mới, sửa chữa nhà ở với kinh phí gần 11 tỷ đồng; triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, qua đó hoàn thành hỗ trợ 50 hộ với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương và xây dựng “Đề án thành lập Công viên Đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa”; ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng nền tảng, thiết lập và vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến thủy sản thông minh.

Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026; đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm và cả năm 2026 như: Tăng cường thu ngân sách nhà nước, tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án có khả năng đóng góp nhiều cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026 khá tích cực, tuy nhiên vẫn chưa thật sự bền vững. Tăng trưởng chủ yếu dựa vào xây dựng và du lịch, trong khi công nghiệp, nhất là công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo chưa phát huy vai trò trụ cột. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2026, đồng chí Nguyễn Việt Hùng nêu rõ, UBND tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng cho năm sau; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%, đặc biệt là các dự án trọng điểm và hạ tầng chiến lược; tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, làm rõ các nhiệm vụ tồn đọng để có giải pháp thực hiện; tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu...

Thống nhất thành lập Sở Ngoại vụ

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 đến lần thứ 6; thống nhất thông qua dự thảo Đề án thành lập Sở Ngoại vụ.

Đối với Đề án thành lập Sở Ngoại vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong khẳng định, hội nghị thống nhất chủ trương nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại, hội nhập và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện đề án, thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền, đúng quy định.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với kết quả năm 2026 và tạo nền tảng cho năm 2027 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong chỉ đạo, ngay sau hội nghị, từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương phải rà soát nhiệm vụ năm 2026, nhất là việc còn chậm, kết luận chưa hoàn thành, xây dựng tiến độ xử lý từng tuần. Việc có nguy cơ không hoàn thành phải báo cáo ngay, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, quyết tâm hoàn thành trong năm. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhiệm vụ năm 2027 và các nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân làm căn cứ đánh giá cán bộ, người đứng đầu; trường hợp làm tốt phải được ghi nhận; chậm trễ do chủ quan, thiếu trách nhiệm phải được xem xét theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong mong muốn từng đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, trực tiếp bám sát công việc và cùng tháo gỡ những vấn đề khó. Đồng chí tin tưởng, với những kết quả đã đạt được và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi cho năm 2027 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.