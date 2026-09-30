Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026

Theo bảng xếp hạng tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh, thành phố, GRDP quý III của thành phố Quảng Ninh ước tăng 15,04%. Một số địa phương có mức tăng cao tiếp theo: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên…

Việc duy trì mức tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026 tạo thêm dư địa để Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm nay, nhất là đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.

Tăng trưởng 12,54% trong 9 tháng và vị trí đứng đầu cả nước là kết quả bước đầu quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu Quảng Ninh phải tiếp tục duy trì quyết tâm, kỷ luật điều hành và khơi thông mạnh mẽ hơn các nguồn lực phát triển để chuyển kết quả tăng trưởng thành chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh bền vững của nền kinh tế thành phố.

Quảng Ninh đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP quý III và 9 tháng năm 2026.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội triển khai đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Sản lượng than sạch, điện sản xuất vượt kịch bản 9 tháng; 12/12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư địa đóng góp cho tăng trưởng cả năm. Du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá, với tổng khách du lịch 9 tháng ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 4,21 triệu lượt. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.545 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kịch bản, 5/5 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu hoàn thành kịch bản. Tổng thu NSNN ước đạt 80.327 tỉ đồng, đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ, riêng thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch cả năm. Dự kiến hết quý III giải ngân vốn đầu tư công đạt 102% chỉ tiêu quý III. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1.314 triệu USD. Toàn thành phố thành lập mới 2.715 doanh nghiệp.

Nhiều quy hoạch trọng tâm được hoàn thành. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. An sinh xã hội được bảo đảm. Trong đó, toàn thành phố đã tạo thêm 23.650 việc làm, đạt 100,6% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,46%; tỷ lệ người dân đã lập dữ liệu sức khỏe đạt 98,3%.

Nhiều chính sách hỗ trợ như sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, xe buýt đưa đón học sinh... được triển khai đạt kết quả tích cực. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.