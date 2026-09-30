9 tháng, Đảng bộ xã Trà Tập kết nạp mới 17 đảng viên

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THIỆN TÙNG

Toàn Đảng bộ xã hiện có 18 tổ chức đảng với 395 đảng viên; trong 9 tháng kết nạp 17 đảng viên mới, đạt hơn 141% chỉ tiêu Thành ủy giao. Tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt gần 80%. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Về kinh tế, xã tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi thế mạnh. Trong đó, diện tích trồng sâm Ngọc Linh ước đạt 5,7ha, vượt kế hoạch năm; cây dược liệu đạt 2,2ha. Các mô hình nuôi dê, heo đen, hươu lấy nhung tiếp tục được nhân rộng. Địa phương đang làm chủ đầu tư 19 dự án, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn năm 2026 đạt 50,79%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 15,2 tỷ đồng.

Xã Trà Tập hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026. Ảnh: THIỆN TÙNG

Địa phương sắp xếp, hợp nhất mạng lưới trường học còn 3 đầu mối, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026 - 2027. Chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho 315 đối tượng, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn.