Berlin mùa lá vàng

Lá rụng xuống vỉa hè, phủ một lớp mỏng trên lối đi, mỗi khi có gió lại khẽ rung lên những âm thanh xào xạc.

Đi dạo trên con phố Volkradstraße quen thuộc ở quận Lichtenberg vào những ngày này, có thể dễ dàng nhận ra mùa Thu đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Trước những ngôi nhà, trong các khu dân cư hay dọc những con đường, ngõ nhỏ, lá vàng đã trải thảm dưới chân. Có những chiếc lá vẫn còn vương trên cành, có những chiếc đã rơi đầy quanh gốc cây.

“Thảm lá vàng” trên vỉa hè phố Volkradstraße.

Một góc phố Volkradstraße ngập sắc vàng mùa Thu.

Hàng cây trên phố Schwarzmeerstraße chuyển màu lá khi Thu về.

Berlin có rất nhiều công viên, và mùa Thu là dịp để những nơi này khoác lên mình một màu “áo” khác. Trong công viên trên con phố nhỏ Schwarzmeerstraße, những lối đi phủ kín lá dưới mặt đường, những chiếc ghế dài im lìm giữa thảm lá khô. Giữa cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp này, người dân đi dạo, chạy bộ, đạp xe, có người ngồi đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ ngắm cảnh.

Người dân thư thả ngắm cảnh trong công viên những ngày Thu.

Người dân đi dạo giữa sắc lá vàng.

Người dân đi dạo, đạp xe dưới những hàng cây đang chuyển màu lá ở Berlin.

Vào những ngày cuối tháng 10, lá vàng rụng nhiều hơn. Có đoạn đường gần như được phủ kín bởi sắc vàng nâu của lá khô. Người dân Berlin chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần bước chân ra ngõ, rẽ vào một con phố nhỏ hay ghé qua công viên gần nhà cũng có thể bắt gặp một góc mùa Thu yên bình.

Lá khô phủ lối đi trên phố Schwarzmeerstraße vào những ngày cuối Thu.

Những tán cây rồi sẽ dần thưa lá để nhường chỗ cho mùa Đông. Trước khi những cơn gió lạnh kéo đến, Berlin đã có những ngày mùa Thu dịu dàng như vậy. Một chút nắng ấm, những chiếc lá vàng rơi đã làm nên một bức tranh tuyệt đẹp của thành phố vào thời điểm giao mùa.