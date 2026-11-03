Đức đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng do dự trữ khí đốt thấp kỷ lục

Trong bối cảnh xung đột tại Iran đẩy giá năng lượng lên cao và nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) suy giảm, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đứng trước nguy cơ thiếu hụt nếu mùa Đông năm nay khắc nghiệt.

Trạm nén khí đốt OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Hiệp hội Hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE), tính đến ngày 2/11, các kho chứa khí đốt của Đức mới đạt 61,05% công suất, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 74,56% của Liên minh châu Âu (EU) và mục tiêu khoảng 70% mà Berlin đặt ra cho đầu tháng 11. Đức hiện nắm giữ hơn 1/5 tổng dung tích kho dự trữ khí đốt của toàn khối, khiến tình trạng thiếu hụt dự trữ tại nước này trở thành mối lo ngại đối với an ninh năng lượng châu Âu.

Giá khí đốt tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua càng làm gia tăng sức ép. Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 vẫn là bài học đáng nhớ đối với Đức sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu liên quan đến xung đột với Ukraine. Khi đó, Chính phủ Đức phải chi hàng chục tỷ euro để tìm nguồn cung thay thế và hỗ trợ các nhà nhập khẩu lớn, nhằm bảo đảm nguồn năng lượng cho hộ gia đình và hoạt động sản xuất.

Phân tích số liệu trong 4 năm qua cho thấy, lượng khí đốt dự trữ của Đức vào ngày 1/4 thường thấp hơn khoảng 48 điểm phần trăm so với ngày 1/11. Nhà phân tích Aaron Alber thuộc ngân hàng Raiffeisen cảnh báo nước này có thể kết thúc mùa Đông với lượng dự trữ chỉ còn 20-25%, thấp hơn mức 30-40% thường được kỳ vọng.

Xung đột tại Iran và nguồn cung LNG giảm đã đẩy giá khí đốt tăng trong mùa Hè, thời điểm các thương nhân thường tranh thủ mua vào để tích trữ trước mùa Đông. Tuy nhiên, lợi nhuận thấp khiến hoạt động này kém hấp dẫn. Trong khi đó, Bộ Kinh tế Đức, do bà Katherina Reiche thuộc đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) lãnh đạo, chưa muốn can thiệp vào thị trường. Hồi tháng 9, bộ này cho rằng không cần biện pháp của chính phủ để nâng mức dự trữ, bất chấp cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nếu mùa Đông đặc biệt khắc nghiệt.

Ngày 30/10, Đức bác bỏ cáo buộc của Italy cho rằng Berlin cố tình không lấp đầy các kho dự trữ nhằm giảm chi phí cho những doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt trước khi tư nhân hóa các công ty này.