Barcelona ôm núi nợ 2,6 tỷ euro

Dự án nâng cấp sân Camp Nou bị trì hoãn khiến chi phí tăng cao. Ảnh: Reuters.

Barcelona vừa trở lại Camp Nou, nhưng sân đấu biểu tượng của CLB vẫn chưa thể hoàn thiện. Theo The Athletic, CLB vừa được thông qua khoản vay mới 510 triệu euro để tiếp tục dự án nâng cấp Camp Nou và đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt.

Trong số này, 300 triệu euro được dành cho công trình Camp Nou, còn 210 triệu euro phục vụ hoạt động của CLB. Khoản vay mới khiến tổng dư nợ của Barcelona có thể vượt 2 tỷ euro và chạm mốc 2,6 tỷ euro, tùy vào thời điểm thanh toán.

Gánh nặng lớn nhất vẫn là dự án Espai Barça. Ngân sách cho toàn bộ dự án hiện lên tới 1,8 tỷ euro, gấp ba lần mức 600 triệu euro được các thành viên CLB phê duyệt năm 2014.

Barcelona rời Camp Nou từ tháng 5/2023 để phục vụ quá trình cải tạo. Đội bóng từng phải thi đấu tại sân Olympic Lluis Companys trong hai mùa giải. Những lần trì hoãn khiến kế hoạch trở lại sân liên tục bị đẩy lùi.

Camp Nou hiện có sức chứa khoảng 62.000 chỗ. Tuy nhiên, Barcelona sẽ phải rời sân một lần nữa trong khoảng nửa đầu mùa giải 2027/28 để phục vụ việc lắp đặt mái che. Phó chủ tịch Ferran Olive cho biết CLB dự kiến trở lại sân Olympic ở Montjuic và hy vọng trở về Camp Nou vào tháng 1/2028.

Barca buộc phải rời Camp Nou ở nửa đầu mùa 2027/28. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch cuối cùng là nâng sức chứa Camp Nou lên 105.000 chỗ và đưa sân vào hoạt động đầy đủ từ mùa 2028/29. UEFA cũng đã chọn Camp Nou làm địa điểm tổ chức chung kết Champions League 2029.

Việc chậm tiến độ đã khiến Barcelona phát sinh thêm chi phí. CLB cho biết phải chi 17 triệu euro cho hoạt động vận hành và 24 triệu euro đầu tư liên quan giai đoạn này. Quan trọng hơn, đội bóng mất nguồn thu đáng kể do không thể khai thác Camp Nou ở công suất tối đa.

Áp lực tài chính càng rõ khi Barcelona đã trả 91 triệu euro tiền lãi trong mùa 2025/26. Khoản 210 triệu euro vay thêm cũng được bảo đảm bằng nguồn thu truyền hình tương lai, trong bối cảnh 25% doanh thu truyền hình La Liga đã được bán cho Sixth Street.

Nếu tính tối đa 1,8 tỷ euro cho Espai Barça cùng các khoản nợ vận hành, tổng khoản vay của Barcelona có thể vượt 2,6 tỷ euro. CLB đặt cược lớn vào Camp Nou mới để tạo thêm doanh thu và hỗ trợ quá trình trả nợ trong những năm tới.

Những hàng công đáng sợ nhất Champions League 2026/27 Barcelona, PSG hay Real Madrid là những đội bóng có hàng công đáng gờm ở Champions League 2026/27.