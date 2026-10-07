Thâm hụt thương mại Mỹ tăng vọt lên 105,6 tỷ USD trong tháng 8

Cảng hàng hóa New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu của Cục Phân tích Kinh tế và Cục Điều tra Dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 6-10, thâm hụt thương mại tháng 8 tăng 13,7% so với tháng trước, vượt mức dự báo 102 tỷ USD của các nhà phân tích được The Wall Street Journal khảo sát. Thâm hụt tháng 7 cũng được điều chỉnh lên 92,8 tỷ USD.

Nhập khẩu tháng 8 tăng 4,3%, lên 420,8 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng 1,4%, lên 315,2 tỷ USD. Riêng nhập khẩu hàng hóa tăng 17,2 tỷ USD, còn xuất khẩu hàng hóa tăng 4,4 tỷ USD. Xuất khẩu dầu thô tăng 2 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại Mỹ gia tăng trong năm nay một phần do lượng lớn chất bán dẫn và linh kiện được nhập khẩu để phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với chi phí năng lượng tăng và chính sách thuế quan liên tục thay đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thương mại đã kéo giảm GDP Mỹ trong 3 quý liên tiếp. Các nhà kinh tế ước tính yếu tố này có thể làm giảm tới 2,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP quý III. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng được dự báo tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng và phần nào bù đắp tác động từ nhập khẩu.