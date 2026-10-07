Đà Nẵng phát triển dịch vụ logistics thành phố theo hướng xanh, bền vững

UBND thành phố yêu cầu triển khai phát triển dịch vụ logistics theo hướng xanh, bền vững. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành.

Cụ thể, cần tăng cường lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo; bảo đảm cung ứng, tiêu thụ điện an toàn, ổn định, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động logistics.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp giảm thiểu bao bì nhựa dùng một lần, tăng cường tái sử dụng; đầu tư, cải tạo và vận hành hệ thống kho bãi, trung tâm logistics, cảng cạn cùng các cơ sở hậu cần theo hướng xanh hóa, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng...

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, quản lý và vận hành hạ tầng logistics (như cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, kho bãi) cùng các cơ sở lưu giữ, kinh doanh LNG, xăng dầu, hóa chất thực hiện đầy đủ quy định, thủ tục về bảo vệ môi trường...