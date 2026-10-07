Giá bạc ngày 7/10: Bạc thế giới tăng nhẹ, bạc trong nước đi ngang

Giá bạc đón nhận tín hiệu trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giữ đà tăng, lên mức 61,41 - 61,61 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với vùng 61,11 - 61,31 USD/ounce của phiên trước.

Số liệu mới nhất cho thấy kinh tế dịch vụ Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 9 nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo chỉ số PMI dịch vụ do Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) công bố, PMI tháng 9 giảm từ 55,4 điểm xuống 54,9 điểm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dù vậy, mức trên 50 điểm vẫn cho thấy lĩnh vực dịch vụ tiếp tục trong trạng thái mở rộng.

Trong tháng, 13 ngành ghi nhận tăng trưởng, trong khi 4 ngành thu hẹp hoạt động. Diễn biến này đang tạo ra những tín hiệu trái chiều đối với thị trường kim loại quý, đặc biệt là bạc.

Một mặt, đà tăng trưởng chậm lại của lĩnh vực dịch vụ có thể củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc cũng giảm theo. Đây có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý trong trường hợp các dữ liệu kinh tế tiếp theo tiếp tục cho thấy nền kinh tế Mỹ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, bạc có đặc điểm khác so với vàng khi nhu cầu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định triển vọng tiêu thụ.

Ở chiều ngược lại, tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu có thể làm gia tăng lo ngại về nhu cầu công nghiệp đối với bạc. Do đó, cùng một dữ liệu cho thấy kinh tế giảm tốc có thể vừa tạo kỳ vọng về chính sách tiền tệ mềm hơn, vừa làm dấy lên quan ngại về triển vọng tiêu thụ kim loại này.

Trong ngắn hạn, diễn biến của bạc nhiều khả năng phụ thuộc vào chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong thời gian tới. Nếu các chỉ số về việc làm và lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng Fed chuyển sang lập trường mềm hơn có thể tạo lực đỡ cho giá bạc.

Ngược lại, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại sẽ tạo sức ép lên kim loại quý, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Giá bạc trong nước đi ngang

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay gần như đi ngang ở các thương hiệu.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nay điều chỉnh đi ngang, được niêm yết ở mức 2,12 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,19 triệu đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh giá lên mức 56,6 - 58,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Phú Quý

Tại Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng doanh nghiệp này điều chỉnh nhẹ, niêm yết ở mức 2,11 - 2,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat niêm yết giao dịch ở mức 56,4 - 58,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Ảnh: Ancarat

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng có điều chỉnh giá theo chiều đi lên. Giá bạc miếng loại 1 lượng ghi nhận ở mức 2,12 - 2,19 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi loại 1kg ghi nhận điều chỉnh nhẹ, ghi nhận ở mức 56,7 - 58,4 triệu đồng/kg.

Ảnh: Sacombank