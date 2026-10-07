Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết phiên này ở mức 89,44 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (7/10), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 89,99 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới ít biến động khi thị trường cân nhắc sự phục hồi của dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Giá dầu thế giới ngày 7/10 ít biến động. Ảnh: TL.

Giám đốc điều hành Vitol - một trong những tập đoàn kinh doanh dầu khí lớn trên thế giới cho hay, khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu đã được vận chuyển khỏi Trung Đông mỗi ngày bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Trong khi đó, theo Reuters, dòng chảy dầu từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran, trong tháng 9 đã tăng lên hơn 81% so với mức trước chiến tranh.

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ngày 6/10 cho biết lượng dầu vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này đạt 5,8 triệu thùng, dù tuyến đường ống này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước.

Lượng dầu được vận chuyển với quy mô lớn được đánh giá có thể phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường dầu mỏ.

Bên cạnh đó, nguồn cung dự kiến tiếp tục được bổ sung cũng phần nào gây sức ép lên giá dầu. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu.

Các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) xác nhận cơ sở hạ tầng của sân bay quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz tại Jazan và sân bay quốc tế Najran đã hứng chịu các cuộc tấn công vào tối 5/10, khiến 3 người bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (8/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 1/10 như sau: giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít; giá bán xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít. Giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg./.