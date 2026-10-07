Giá vàng thế giới hạ nhiệt sau nhịp phục hồi

Trước đó, giá vàng tăng trong phiên thứ Ba khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ngừng tăng và đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Tính đến cuối phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.168,33 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,7%, lên 4.187,10 USD/oz.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết vàng đang nhận được một phần nhu cầu trú ẩn an toàn trước những biến động trên thị trường trái phiếu Pháp và những lo ngại ngày càng gia tăng về thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về nợ chính phủ gia tăng và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn tại một số khu vực thuộc khu vực đồng euro, đặc biệt là Pháp, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau khi tăng lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ vào thứ Hai. Đồng USD cũng hạ nhiệt từ mức cao nhất trong một năm, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên ít đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến được công bố vào thứ Tư, nhằm đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.

Thị trường đã giảm đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng này sau khi tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng 9 thấp hơn dự kiến. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện chỉ đánh giá 22% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10, nhưng vẫn định giá 84% khả năng lãi suất được nâng vào tháng 12. Lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lợi suất.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng vẫn nhận được những đánh giá tích cực. Các nhà phân tích tại TD Securities cho rằng, bất chấp những lực cản trong ngắn hạn, hoạt động mua vào của các quỹ ETF và nhu cầu từ các nhà đầu tư chủ động vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

“Bất chấp những lực cản trong ngắn hạn, hoạt động mua vào của các quỹ ETF và nhu cầu từ các nhà đầu tư chủ động vẫn tiếp tục hỗ trợ vàng”, các nhà phân tích tại TD Securities nhận định.