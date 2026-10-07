Xe xăng lần đầu chiếm dưới 50% doanh số toàn cầu, xe điện lên ngôi

Sau hơn một thế kỷ thống trị, xe chạy xăng thuần túy hiện chỉ chiếm 49% doanh số xe mới toàn cầu trong nửa đầu năm nay, đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ này xuống dưới mốc 50% kể từ những năm 1920. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng cao và chi phí bảo dưỡng xe xăng ngày càng đắt đỏ, thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện và hybrid.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện góp phần giảm ô nhiễm và thúc đẩy phát triển bền vững. Ảnh: AI

Theo dữ liệu từ Mobility Global, xe chạy xăng thuần túy chiếm 49% tổng doanh số xe mới toàn cầu trong nửa đầu năm 2024, không tính xe hybrid và các dòng xe điện hóa khác. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1920, khi công nghệ xe xăng bắt đầu phổ biến nhờ việc sử dụng phụ gia tetraethyl chì, tỷ lệ này giảm xuống dưới 50%.

Tỷ lệ xe xăng chiếm 73% thị trường toàn cầu vào năm 2021, nhưng kể từ đó đã giảm mạnh do nhiều yếu tố, trong đó có giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông và chi phí bảo dưỡng ngày càng đắt đỏ. Trong nửa đầu năm 2024, các nhà sản xuất ô tô bán ra khoảng 20,25 triệu xe xăng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xe điện và hybrid chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng. Doanh số xe điện toàn cầu đạt 6,87 triệu chiếc, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 17% tổng doanh số xe mới. Xe hybrid cũng tăng 10%, đạt 7,27 triệu chiếc. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với gần một nửa số xe điện được bán trên toàn thế giới, dù doanh số giảm nhẹ 3% sau khi các chính sách ưu đãi bị cắt giảm từ đầu năm.

Châu Âu và Đông Nam Á là hai khu vực dẫn đầu xu hướng chuyển đổi sang xe điện. Doanh số xe điện tại châu Âu tăng 32% với 1,81 triệu chiếc, trong khi Đông Nam Á tăng tới 81%, đạt 350.000 chiếc. Ở khu vực châu Đại Dương, doanh số xe điện cũng tăng gấp đôi lên 110.000 chiếc.

Giám đốc phụ trách Mobility Global, ông Yoshiaki Kawano, cho biết việc cắt giảm trợ cấp và các yếu tố khác đã làm chậm đà tăng trưởng xe điện vào đầu năm 2024, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của xe hybrid. Tuy nhiên, giá dầu cao đã giúp người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về chi phí vận hành thấp của xe điện, từ đó doanh số xe điện lại tiếp tục tăng trưởng.

Dự báo đến năm 2030, xe điện sẽ chiếm hơn 30% tổng sản lượng xe mới, vượt qua cả xe hybrid và xe chạy xăng thuần túy, bao gồm cả xe diesel. Ông Kawano nhận định, khi giá xe điện tiếp tục giảm, nhu cầu thực sự từ người tiêu dùng sẽ thúc đẩy sự phát triển thị trường thay vì chỉ dựa vào các chính sách hỗ trợ.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, khi xe điện dần trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trước các áp lực về môi trường và kinh tế. Các thị trường lớn như châu Âu và Đông Nam Á đang dẫn đầu xu hướng này, trong khi Mỹ và Trung Quốc cũng có những biến động riêng về doanh số.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này cũng đặt ra nhiều thách thức cho các nhà sản xuất và chuỗi cung ứng, đặc biệt trong việc đáp ứng nhu cầu pin và hạ tầng sạc điện. Đồng thời, việc cân bằng giữa các loại xe điện, hybrid và xe chạy xăng trong giai đoạn chuyển tiếp vẫn là bài toán khó đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.