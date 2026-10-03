Bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị

Đường Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu) là một trong 31 tuyến đường ở trung tâm thành phố Đà Nẵng được ưu tiên thu gom rác đầu tiên sau mỗi trận thiên tai. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ưu tiên các tuyến đường chính

Sau đợt mưa lớn trên diện rộng vào giữa tháng 9 vừa qua, có rất nhiều bèo, rác dọc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trôi về hạ lưu và tấp vào các bãi biển du lịch.

Để khắc phục, hằng ngày, Đội môi trường sông biển (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) huy động 100% nhân lực và phương tiện cơ giới tăng cường cào rác, làm sạch các bãi biển du lịch trọng điểm.

Trước tình hình khối lượng rác tấp vào các bãi biển rất lớn, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã huy động thêm phương tiện cơ giới tiến hành xúc dọn và vận chuyển lên khu xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Đội trưởng Đội môi trường sông biển cho biết, do rác liên tục tấp vào bờ nên đến ngày 27/9, đội và công ty mới hoàn tất tổng dọn rác phát sinh sau 2 đợt mưa lớn với tổng khối lượng được vận chuyển lên Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn gần 400 tấn. Hiện vẫn còn rác tấp vào các bãi biển du lịch lai rai hằng ngày nên đội vẫn bố trí nhân lực, phương tiện cơ giới cào, thu gom và giữ gìn vệ sinh phục vụ người dân và du khách.

Công nhân được huy động cào, thu gom rác tại các bãi biển du lịch hằng ngày. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, ngay trước mùa mưa bão, công ty đã ban hành khung kế hoạch ứng phó thiên tai năm 2026 nhằm chủ động ứng phó, khắc phục. Cùng với tuyến biển, công ty xác định 31 tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng được ưu tiên triển khai thu gom rác đầu tiên; 42 tuyến đường khác ở trung tâm thành phố được ưu tiên thu gom rác tiếp theo sau thiên tai và các tuyến đường còn lại...

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, để chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các vấn đề về vệ sinh môi trường, có thể phát sinh, sở thường xuyên đề nghị các đơn vị chủ động triển khai các nội dung đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong mùa mưa bão.

Phương tiện cơ giới được huy động để cào, thu gom rác tấp vào các bãi biển du lịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong đó, các ban quản lý dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành những công trình về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải chủ động rà soát, triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó với mưa, bão, lũ; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó; huy động lực lượng, phương tiện để khẩn trương dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác ngay sau thiên tai, ưu tiên các tuyến đường chính trong đô thị, khu vực ven biển.

Xử lý sự cố môi trường tại các kênh, hồ

Mỗi khi có mưa lớn, thường có tình trạng nước thải hòa trộn với nước mưa chảy ra các cửa xả nước mưa ven biển, sông, kênh, hồ… Thỉnh thoảng, tại các nguồn tiếp nhận này phát sinh ô nhiễm cần được xử lý.

Rác thải từ trong đất liền trôi ra cửa xả nước mưa ven biển. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thông tin, giữa tháng 9/2026, công ty pha loãng khoáng hóa LTH-88 để tạt đều trên bề mặt mương thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái đến kênh Đa Cô, hồ Hòa Phú và kênh B18 thuộc phường Hòa Khánh để giảm thiểu mùi hôi, làm trong nước.

Tình trạng nước có mùi hôi và chuyển màu ở chuỗi mương, kênh, hồ nói trên thường xuất hiện sau các đợt mưa lớn, trong đó đoạn mương từ đường Đà Sơn về đến cầu qua đường Nguyễn Khắc Nhu của kênh Đa Cô chưa có hệ thống thu gom nước thải.

Trước mắt, công ty đã chủ động phối hợp với các đơn vị xử lý sự cố xảy ra tại các tuyến kênh, hồ được giao quản lý nói trên và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nước tại lưu vực này để kịp thời có các phương án ứng phó phù hợp.

Theo Sở Xây dựng, về lâu dài, để đảm bảo thoát nước và vệ sinh môi trường, UBND thành phố đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng khẩn trương trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái đến kênh Hòa Minh - Phú Lộc (kênh B14) thuộc phường Hòa Khánh.

Công nhân Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng rải khoáng hóa để xử lý ô nhiễm môi trường tại một tuyến mương thoát nước ở phường Hòa Khánh. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đề xuất lộ trình đầu tư nạo vét, cải tạo các hồ Hòa Phú, Phước Lý, Trung Nghĩa (phường Hòa Khánh), hồ thượng lưu tuyến kênh Phần Lăng và hồ Phần Lăng (phường An Khê), hồ điều tiết ở đường Nguyễn Phước Tần (phường Cẩm Lệ), hồ E1 - Hòa Xuân (phường Hòa Xuân)...

Trước mắt, trong mùa mưa bão, các đơn vị quản lý, vận hành các trạm xử lý nước thải tập trung cũng chủ động bố trí cán bộ trực, theo dõi và vận hành các trạm liên tục, ổn định, an toàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất và thiết bị dự phòng cần thiết phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế cũng như kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh...