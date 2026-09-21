Bài 3: Trưởng thành từ việc cơ sở

Bài 2: Chọn người, dựng nền cơ sở

ĐBP - Sau khi được lựa chọn và kiện toàn, năng lực của cán bộ thôn, bản được kiểm chứng trước hết bằng công việc thực tế. Những chuyển biến bước đầu cho thấy, nhiều cán bộ đã nhanh chóng bắt nhịp, phát huy lợi thế về trình độ và khả năng tiếp cận cái mới. Tuy nhiên, để đảm nhận tốt hơn nhiệm vụ được giao, còn cần tôi luyện qua thực tiễn; tiếp tục cập nhật kiến thức và nâng cao nhiều kỹ năng cần thiết.

Bắt nhịp địa bàn, tạo chuyển biến

Từng là Trưởng bản Hát Khoang, xã Mường Mùn, anh Thào Văn Xiêng, sinh năm 1998, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ bản Ta Pao (sáp nhập Ta Pao cũ và Hát Khoang) từ ngày 1/7/2026.

Sau khi bản đi vào hoạt động, anh Xiêng cùng Chi ủy xây dựng nghị quyết, bổ sung quy chế hoạt động. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách, hỗ trợ từ 5 - 10 hộ gia đình trong đời sống, sản xuất. Đồng thời trực tiếp vận động, đồng hành cùng các hộ dân trong bản trồng mới 75,68ha cà phê; chăm sóc và phát triển 5.820 cây mắc ca. Anh cũng tiên phong đăng ký trồng thử nghiệm cây chanh leo theo chủ trương của xã trên diện tích 5ha đất sản xuất của gia đình, để đánh giá mức độ phù hợp trước khi vận động người dân mở rộng diện tích trong bản.

Những việc làm của anh Thào Văn Xiêng cho thấy khả năng bắt nhịp công việc sau khi được giao trọng trách mới.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Mùn Trần Khắc Tuấn (áo xanh) cùng anh Thào Văn Xiêng, Bí thư Chi bộ bản Ta Pao thăm mô hình trồng mắc ca của bản.

Ông Trần Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mùn nhận định: “Qua thời gian đầu vận hành, đội ngũ cán bộ thôn, bản cơ bản đã thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp. Tổ chức chi bộ được kiện toàn, vai trò lãnh đạo tiếp tục duy trì. Mối quan hệ phối hợp giữa bí thư chi bộ, trưởng bản, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố”.

“Trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh các cuộc họp, sinh hoạt trực tiếp, các nhóm trao đổi thông tin trực tuyến và trên mạng xã hội được sử dụng hiệu quả hơn, giúp truyền tải thông tin đến người dân nhanh chóng, hiệu quả. Đây là lĩnh vực mà cán bộ trẻ có lợi thế nhờ khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ” – Bí thư Đảng uỷ xã Mường Mùn chia sẻ thêm.

Tại xã Mường Nhé, 32/32 bản, tổ dân cư sau sắp xếp cơ bản vận hành ổn định. Theo ông Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản và cán bộ cơ sở từng bước thích ứng với nhiệm vụ mới. Cán bộ chủ động hơn trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân và triển khai nhiệm vụ. Những cán bộ trẻ tại bản, tổ dân cư có năng lực, nhiệt huyết, trưởng thành từ cơ sở, góp phần trẻ hóa đội ngũ. Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị được nâng lên.”

Bí thư Chi bộ bản Nậm Là (bên trái) trò chuyện với quần chúng ưu tú của bản, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới, cán bộ cơ sở còn nhiều việc phải làm. Địa bàn bản rộng hơn, quy mô dân cư và số đảng viên lớn hơn. Ở một số nơi, địa hình, giao thông, đời sống và thiết chế văn hóa còn hạn chế. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, sự chủ động và khả năng xử lý công việc của cán bộ. Yêu cầu sâu sát và nắm chắc tình hình, kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở luôn được đề cao.

Thực tế cũng cho thấy mỗi nhóm cán bộ có những lợi thế và hạn chế khác nhau. Cán bộ trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, nhưng cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm; kỹ năng vận động quần chúng và xử lý tình huống thực tế cần được rèn luyện qua công việc. Với cán bộ có kinh nghiệm, cũng cần tăng cường cập nhật công nghệ thông tin và phương thức làm việc mới. Vì vậy, bồi dưỡng cán bộ cần gắn với từng chức danh, từng kỹ năng và đặc thù địa bàn. Quan trọng hơn, kiến thức phải được vận dụng vào thực tế để cán bộ từng bước trưởng thành.

Bồi dưỡng đúng việc, rèn luyện đúng cách

Từ yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 16/6/2026 về: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã giai đoạn 2026 - 2030. Đối với cấp ủy chi bộ và cán bộ ở thôn, bản, tổ dân phố, tỉnh đồng thời triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kết luận số 58-KL/TW và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi: “Trọng tâm là bồi dưỡng theo chức danh, tập trung vào kỹ năng chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ, công tác đảng viên, dân vận, nắm tình hình cơ sở và kỹ năng số. Xây dựng lộ trình chuẩn hóa bí thư chi bộ chưa có trình độ THPT, gắn đào tạo với phương án tạo nguồn, kiện toàn phù hợp. Đồng thời, tăng cường rà soát trưởng thôn, bản, tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận chưa là đảng viên để bồi dưỡng, tạo nguồn đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện.”

Cùng với bồi dưỡng đội ngũ, tỉnh chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng và những chi bộ có ít đảng viên. Các chi bộ dưới 6 đảng viên, nhất là các chi bộ chỉ có 3 đảng viên, được ưu tiên củng cố. Phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Việc chuẩn hóa, bồi dưỡng, bố trí cán bộ được thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn và gắn với yêu cầu về đạo đức cách mạng.

Tại Mường Mùn, Đảng ủy xã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, bản là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; trẻ hóa phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao chất lượng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tập trung rà soát, đánh giá cán bộ và nguồn cán bộ kế cận tại từng địa bàn dân cư; chủ động phát hiện những nhân tố có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ.

Ông Trần Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xã tạo điều kiện để cán bộ trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý tình huống ở cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ sau sắp xếp; đăng ký 33 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026, dự kiến tổ chức trong tháng 9 tại Trung tâm Chính trị xã Tuần Giáo”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Mùn dự sinh hoạt cùng chi bộ các bản, để nắm tình hình, kịp thời giải quyết vấn đề từ cơ sở.

Ở xã Mường Nhé, cùng với bồi dưỡng, xã chú trọng tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện qua thực tiễn. Ông Tạ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi sẽ mạnh dạn giao việc, giao nhiệm vụ để cán bộ các bản, tổ dân cư, nhất là cán bộ trẻ, được thử sức. Đồng thời, phân công cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ. Qua đó, đội ngũ cán bộ cơ sở có điều kiện trực tiếp xử lý công việc, tiếp xúc với Nhân dân và tích lũy kinh nghiệm".

Kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản, tổ dân phố trong giai đoạn mới không chỉ nằm ở độ tuổi, trình độ hay cơ cấu. Thước đo quan trọng là hiệu quả công việc. Đó là khả năng nắm chắc địa bàn, gần dân, hiểu dân; đưa các chủ trương vào thực tiễn; kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh và tập hợp Nhân dân.

Sắp xếp lại địa bàn, nhằm tạo không gian mới cho hoạt động ở cơ sở, nhưng chất lượng đội ngũ mới là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành của tổ chức. Khi cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm và uy tín, công việc sát với đời sống Nhân dân được giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Chủ trương của Đảng cũng có điều kiện đi vào cuộc sống cụ thể hơn. Qua đó, sắp xếp thôn, bản không chỉ tinh gọn đầu mối, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.