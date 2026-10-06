TPHCM tạo cách làm mới 'nâng sức' 168 Trạm y tế

Các bác sĩ tại một trạm y tế ở TPHCM đến tận nhà khám bệnh cho người dân. Ảnh:H.P

Ngày 6/10, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng cho biết chương trình kết nối các bệnh viện với 168 Trạm y tế xã, phường, đặc khu không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ chuyên môn. Điều có ý nghĩa sâu sắc hơn là Chương trình đang tạo nên một phương thức làm việc mới của cả hệ thống y tế Thành phố.

Trạm y tế không thể mạnh nếu thiếu quyết tâm tự thay đổi

Tại TPHCM, mỗi Trạm y tế đều có một bệnh viện đa khoa đồng hành thường xuyên; đồng thời, các bệnh viện chuyên khoa cùng vào cuộc theo từng lĩnh vực, xây dựng và triển khai những gói năng lực chuyên khoa thiết yếu, giúp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu của các bệnh viện đầu ngành từng bước đến gần hơn với y tế cơ sở.

"Ban Giám đốc Sở Y tế trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp là Giám đốc, Ban Giám đốc các bệnh viện đã sẵn sàng nhận thêm một nhiệm vụ, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sự phát triển chung của hệ thống y tế Thành phố và sự trưởng thành của y tế cơ sở", PGS Tăng Chí Thượng bày tỏ.

Đồng thời, Ban Giám đốc Sở Y tế cũng rất chia sẻ với những khó khăn mà Giám đốc và tập thể y, bác sĩ, nhân viên của các Trạm y tế đang phải đối mặt hằng ngày.

Có Trạm y tế còn thiếu bác sĩ, thiếu nhân lực; cơ sở vật chất, trang thiết bị và danh mục kỹ thuật chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu; trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn và yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao.

"Chính vì hiểu những khó khăn đó, Chương trình này được xây dựng không phải để tạo thêm việc cho Trạm y tế, mà để đưa thêm nguồn lực, chuyên môn và sự đồng hành của cả hệ thống bệnh viện đến với Trạm", ông Thượng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của bệnh viện chỉ thực sự có ý nghĩa khi Trạm y tế chủ động cùng tham gia.

Theo Sở Y tế TPHCM, Giám đốc bệnh viện và Giám đốc Trạm Y tế phải thực sự trở thành hai đầu mối chịu trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, cùng tháo gỡ khó khăn và cùng theo dõi kết quả.

Bệnh viện phải chủ động đồng hành, nhưng Trạm Y tế cũng phải chủ động vươn lên; không ai có thể làm thay cho Trạm y tế nếu chính Trạm y tế không quyết tâm thay đổi.

168 “cánh tay nối dài” đưa y tế đến gần người dân

Đằng sau mỗi quyết định cử một bác sĩ xuống Trạm y tế, mỗi buổi đào tạo, mỗi ca hội chẩn từ xa, mỗi kỹ thuật được chuyển giao hay mỗi "gói năng lực chuyên khoa thiết yếu" được xây dựng là trách nhiệm của bệnh viện tuyến trên đối với sự trưởng thành của y tế cơ sở và đối với sức khỏe của người dân trên toàn Thành phố.

"Chúng tôi càng có thêm niềm tin khi Chương trình được triển khai trong bối cảnh Thành phố đã có chính sách hỗ trợ đối với bác sĩ và nhân viên y tế tham gia luân phiên", PGS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Theo giám đốc Sở Y tế TPHCM, đây là điều kiện rất quan trọng để chủ trương kết nối bệnh viện – Trạm y tế không chỉ dựa vào sự nhiệt tình, mà từng bước trở thành một cơ chế bền vững, có nguồn lực và có chính sách đồng hành. Việc luân phiên cũng được thiết kế để bác sĩ không chỉ xuống Trạm khám bệnh, mà còn đào tạo tại chỗ, hướng dẫn thực hành, chuyển giao kỹ năng và để lại năng lực cho đội ngũ của Trạm y tế.

Thước đo thành công sẽ không phải là đã có bao nhiêu đoàn xuống Trạm, tổ chức bao nhiêu lớp đào tạo hay bao nhiêu lượt bác sĩ luân phiên.

Thước đo quan trọng nhất là sau 6 tháng, 12 tháng và những năm tiếp theo, Trạm y tế đã từng bước mạnh lên như thế nào; người dân được chăm sóc tốt hơn ra sao; bao nhiêu bệnh thông thường và bệnh mạn tính được quản lý ngay tại cộng đồng; bao nhiêu trường hợp được phát hiện sớm, xử trí đúng và chuyển viện an toàn; và người dân có ngày càng tin tưởng tìm đến Trạm y tế hay không.

Nếu mỗi bệnh viện cùng góp một phần sức mạnh của mình cho y tế cơ sở, và mỗi Trạm y tế chủ động tiếp nhận, học hỏi và từng bước làm chủ những năng lực được chuyển giao, thì 168 Trạm y tế sẽ không còn là 168 đơn vị hoạt động riêng lẻ, mà trở thành 168 "cánh tay nối dài" của cả hệ thống y tế Thành phố đến tận cộng đồng.

"Đó chính là ý nghĩa lâu dài của Chương trình: không chỉ đưa bác sĩ từ bệnh viện về Trạm y tế, mà đưa năng lực của cả hệ thống đến gần người dân hơn; không chỉ hỗ trợ Trạm y tế hôm nay, mà cùng xây dựng một nền y tế cơ sở đủ mạnh cho Thành phố trong nhiều năm tới", giám đốc Sở Y tế TPHCM cho hay.