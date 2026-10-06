Lãnh đạo Hội NCT phường Đoàn Kết phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, Hội NCT phường Đoàn Kết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bản trên địa bàn phường tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Người cao tuổi phường Đoàn Kết dự lễ phát động.

Đối với Hội NCT phường sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt câu lạc bộ, tạo môi trường để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết Nguyễn Lệ Thủy phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Lệ Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết nhấn mạnh, để “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026 thực sự hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng, UBND phường tiếp tục phối hợp với hội NCT và các cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền để mỗi gia đình thực sự trở thành nơi chăm sóc, chia sẻ và tạo điều kiện để NTC được sống vui, sống khỏe, số có ích, sống vì cộng đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với NCT; quan tâm NCT thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa và những trường hợp cần trợ giúp. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chăm sóc sức khỏe NCT; tạo điều kiện để các chi hội NCT duy trì và phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, dưỡng sinh tâm thể.

Đại diện Chi hội NCT tổ dân phố Sùng Chô (phường Đoàn Kết) phát biểu hưởng ứng Tháng hành động.

Lãnh đạo UBND phường Đoàn Kết trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Hội NCT phường đã trao tặng 51 suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá 15 triệu 300 nghìn đồng.

Tiết mục văn nghệ hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Thông qua Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026 tại phường Đoàn Kết tiếp tục lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong chăm sóc NCT; đồng thời khẳng định NCT không chỉ là đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc mà còn là nguồn lực, vốn quý về kinh nghiệm, uy tín và tri thức, có nhiều đóng góp cho gia đình và xã hội.