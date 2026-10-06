Thu nhập bình quân của 53 triệu người lao động trên cả nước qua những con số

Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động đạt 9,2 triệu đồng, tăng 215.500 đồng so với quý II và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập của lao động nam đạt 10,3 triệu đồng, cao 1,3 lần lao động nữ (7,9 triệu đồng). Lao động thành thị đạt 10,9 triệu đồng, cao 1,4 lần khu vực nông thôn (8 triệu đồng).

Xét theo ngành, dịch vụ có thu nhập cao nhất với 10,9 triệu đồng/tháng, tiếp đến công nghiệp - xây dựng 9,9 triệu đồng. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 5,4 triệu đồng.

Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân đạt 9,1 triệu đồng/tháng.