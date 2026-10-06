Động thái này nhằm đưa một phần thị trường tiền điện tử giao ngay vào tầm kiểm soát của chính phủ liên bang, chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Mỹ gặp bế tắc trong việc thông qua một dự luật quản lý toàn diện.

Mỹ đề xuất quy định mới cho giao dịch tiền điện tử. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CFTC, các quy định mới sẽ cho phép những sàn giao dịch tiền điện tử tại Mỹ chủ động tham gia vào khung quản lý của liên bang, thay vì phải phụ thuộc vào hệ thống giấy phép chuyển tiền chắp vá do từng bang cấp.

Cụ thể, cơ quan này sẽ thiết lập một hạng mục nền tảng giao dịch mới mang tên "thị trường tài sản tiền điện tử", áp dụng cho các sàn cung cấp giao dịch ký quỹ hoặc đòn bẩy cho khách hàng bán lẻ. Các nền tảng này phải tuân thủ những yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm các biện pháp phòng chống thao túng thị trường và nghĩa vụ cung cấp "bằng chứng dự trữ".

Dù không ấn định cụ thể về giới hạn đòn bẩy, CFTC yêu cầu mọi sàn giao dịch phải thông qua sự phê duyệt của cơ quan này trước khi cung cấp các sản phẩm đòn bẩy cho khách hàng. Bên cạnh đó, CFTC cũng đề xuất chỉ định các công ty môi giới hợp đồng tương lai đã đăng ký làm trung gian xử lý giao dịch.

Các quy định mới tận dụng thẩm quyền đặc biệt của CFTC trong việc giám sát các tài sản giao ngay ký quỹ hoặc sử dụng đòn bẩy. Phát biểu tại sự kiện của Trường Luật thuộc Đại học Fordham (New York) ngày 5/10, Chủ tịch CFTC Michael Selig nhấn mạnh: "Trong nhiều năm qua, các doanh nhân xây dựng nền tảng tài chính mới luôn phải đối mặt với sự bất định về việc liệu họ có chỗ đứng trên thị trường hay không. Giờ đây, chúng tôi đang mang đến cho họ một câu trả lời".