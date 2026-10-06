Biến tinh hoa trăm năm thành đơn hàng số, Hà Nội trao quyền làm chủ cho thương nhân

Một nghệ nhân có thể dành trọn cả đời để trau chuốt một sản phẩm và tích lũy niềm tin với khách quen. Thế nhưng trong kỷ nguyên kinh tế số, hành trình để một khách hàng lạ dừng chân, thấu hiểu và nhấn nút chốt đơn đôi khi lại bắt đầu từ một video ngắn.

Lễ kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô”.

Sáng nay (6/10), Sở Công Thương Hà Nội đã chủ trì, phối hợp cùng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam (TikTok Shop) kích hoạt chương trình “Gian hàng số – Nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh sự kiện không đơn thuần là ra mắt thêm một kênh truyền thông hay gian hàng số, mà là triển khai một cách làm mới trong xúc tiến thương mại. Theo ông, sản phẩm tốt thôi chưa đủ mà phải được nhận diện, kể đúng câu chuyện, xuất hiện đúng nơi và chuyển được sự quan tâm của khách hàng thành giao dịch thực tế.

Ông Trần Đức Hải kỳ vọng chương trình mang lại ba giá trị lớn cho thương nhân Thủ đô bao gồm việc nâng cao khả năng hiện diện thương hiệu số, nâng cao năng lực vận hành thương mại điện tử thực chất và mở rộng thị trường với những giao dịch có giá trị thực. Đồng thời, người đứng đầu ngành Công Thương Hà Nội khẳng định quan điểm nhất quán là phát triển nhanh thương mại điện tử phải đi đôi với quản lý chất lượng, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với sự đồng hành kiểm tra từ lực lượng Quản lý thị trường.

Ở góc độ truyền thông và giữ gìn giá trị văn hóa, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, chia sẻ rằng phía sau mỗi sản phẩm còn là sinh kế của một gia đình và kinh nghiệm được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo ông, giúp sản phẩm mở rộng thị trường chính là tạo cơ hội để người dân sống được bằng nghề và bảo tồn nghề truyền thống. Ông nhấn mạnh việc đưa sản phẩm lên không gian số bắt buộc phải gắn liền với nâng cao năng lực để người bán có thể tự làm chủ công cụ, tự kể câu chuyện của mình.

Đánh giá về tiềm năng thị trường, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, cho biết sức mua của thị trường Thủ đô năm 2025 đạt khoảng 960.000 tỷ đồng. Cùng với đó là nguồn cung khổng lồ với hơn 3.100 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 20% cả nước, và hơn 1.300 làng nghề, làng có nghề. Theo ông Lâm, bài toán cốt lõi là phải biến khả năng tiếp cận trên nền tảng số thành doanh thu, việc làm và thu nhập thực tế cho người dân địa phương.

Chiến lược “Gian hàng số” thực tế đã được UBND TP. Hà Nội chuẩn bị từ tháng 9/2025 qua Kế hoạch số 256. Thành phố đặt mục tiêu 100% cơ sở tham gia được đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, trên 60% sản phẩm mỗi nhóm OCOP đủ điều kiện được đưa lên gian hàng số giai đoạn đầu và tiến tới 100% sản phẩm OCOP cùng 50% cơ sở nhóm hàng khác có mặt trên nền tảng số trong giai đoạn 2026-2030.

Hiệu quả bước đầu đã được chứng minh qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số cấp xã, phường với hơn 200 phiên livestream và hơn 1.200 sản phẩm được đưa lên mạng. Cuối tháng 8/2026, chương trình khuyến mại số toàn thành phố cũng ghi nhận 10 phiên livestream mở màn với gần 50 doanh nghiệp, làng nghề tham gia.

Lễ kích hoạt ngày 6/10/2026 mở ra sự phối hợp ba bên chặt chẽ. Sở Công Thương đóng vai trò định hướng và kết nối nguồn lực, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xây dựng nội dung và lan tỏa câu chuyện sản phẩm, còn TikTok Shop hỗ trợ giải pháp kỹ thuật và đào tạo kỹ năng.

Thước đo thành công của chương trình sau các mốc 30, 60 và 90 ngày sẽ không dừng lại ở lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, mà nằm ở số lượng đơn hàng thực tế cùng năng lực tự đứng vững, tự phát triển lâu dài của thương nhân Thủ đô trên thương trường số.

Tại lễ kích hoạt, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình. Theo thỏa thuận, ba bên sẽ cùng tham gia vào từng mắt xích của quá trình đưa thương nhân lên môi trường số.

Sở Công Thương giữ vai trò định hướng, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tham gia xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm và câu chuyện của người làm nghề; TikTok Shop hỗ trợ nền tảng, kỹ thuật, đào tạo người bán về xây dựng nội dung, video, livestream và vận hành gian hàng.

Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” được định hướng trở thành một điểm kết nối nội dung và thương mại của chương trình. Kênh không trực tiếp thực hiện giao dịch; các nhà bán hàng vẫn chịu trách nhiệm về hàng hóa, thông tin sản phẩm và giao dịch của mình.