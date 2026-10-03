Avengers: Endgame Encore tiếp tục bám đuổi Avatar

Theo những số liệu mới nhất được công bố, bom tấn Marvel hiện đạt khoảng 2,9 tỷ USD doanh thu toàn cầu, sau khi bản tái phát hành mang về ước tính 100 triệu USD trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên. Thành tích này đưa bộ phim tiến gần đến việc chính thức giành lại ngôi vương phòng vé từ Avatar, tác phẩm hiện có tổng doanh thu khoảng 2,92 tỷ USD trên toàn cầu.

Avengers: Endgame Encore khởi chiếu tại các rạp vào ngày 25/9, thu 26 triệu USD tại thị trường nội địa và 60 triệu USD tại thị trường quốc tế, qua đó đạt 86 triệu USD doanh thu toàn cầu trong tuần đầu công chiếu. Phiên bản tái phát hành cũng trở thành một trong những màn tái phát hành có doanh thu mở màn lớn nhất lịch sử phòng vé.

Avengers: Endgame Encore thu hẹp khoảng cách với Avatar tại phòng vé toàn cầu sau tuần đầu tái phát hành ấn tượng.

Việc bộ phim trở lại rạp diễn ra trong bối cảnh Marvel Studios đang tạo sự chú ý cho Avengers: Doomsday, dự kiến ra mắt ngày 18/12/2026. Bộ phim thu hút đông đảo khán giả khi được cho là có thêm các cảnh quay nhằm kết nối những sự kiện trong Endgame với Doomsday sắp ra mắt, trong đó có các phân cảnh giữa phần danh đề và sau phần danh đề mới, liên kết bộ phim năm 2019 với tác phẩm sắp phát hành.

Cuộc đua giành ngôi vương phòng vé đặc biệt đáng chú ý bởi Avatar đã gia tăng đáng kể tổng doanh thu trọn đời nhờ nhiều lần được đưa trở lại rạp.

Bộ phim do James Cameron đạo diễn ban đầu ra mắt vào năm 2009 và sau đó trở lại rạp với phiên bản mở rộng vào tháng 8/2010. Tiếp đến, phim được tái phát hành tại Trung Quốc vào tháng 3/2021, mang về gần 58 triệu USD cho tổng doanh thu toàn cầu và giúp Avatar giành lại ngôi vương phòng vé từ Endgame.

Avatar tiếp tục được tái phát hành trên toàn thế giới vào tháng 9/2022, trước khi Avatar: The Way of Water ra mắt. Đợt chiếu lại này mang về khoảng 76 triệu USD trên toàn cầu.

Việc Endgame tái phát hành cũng góp phần tạo đà cho Avengers: Doomsday. Giám đốc tài chính Disney Hugh Johnston xác nhận vào tháng 9 rằng bộ phim Marvel sắp tới đã thu về hơn 50 triệu USD từ doanh số vé bán trước tại thị trường nội địa, dù vẫn còn vài tháng nữa mới đến ngày phát hành 18/12.