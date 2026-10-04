Cuộc thi Piano Quốc tế Việt Nam 2027 mở rộng quy mô
Sau 3 mùa giải thành công, Festival Piano Talent đã khẳng định vị thế là sân chơi uy tín dành cho các tài năng âm nhạc trẻ. Tiếp nối hành trình đó, mùa giải thứ 4 năm 2027 chính thức trở lại với tên gọi mới: "Cuộc thi Tài năng Piano Quốc tế Việt Nam 2027" dành cho thí sinh trên toàn thế giới, mở ra cơ hội giao lưu quốc tế sâu rộng cho các tài năng piano Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuoc-thi-piano-quoc-te-viet-nam-2027-mo-rong-quy-mo-420649.htm