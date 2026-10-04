Cuộc thi Piano Quốc tế Việt Nam 2027 mở rộng quy mô

ĐNCT - Liên tục xô đổ các kỷ lục doanh thu, đề tài gia đình đang chứng minh sức hút mãnh liệt và trở thành "chiếc chìa khóa vạn năng" của điện ảnh Việt đương đại. Sự thành công của dòng phim gia đình bắt nguồn từ cấu trúc xã hội và tâm thức cộng đồng của người Việt, nơi cá nhân hiếm khi tách rời khỏi dòng họ, trách nhiệm gia đình và đặc biệt là "chữ Hiếu". Liệu dòng phim này đã đến lúc cần một cuộc cách tân về ngôn ngữ điện ảnh để vượt ra khỏi những lối mòn quen thuộc?