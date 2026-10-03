Amazon ra mắt Kindle mới

Kindle mới nhận được nhiều nâng cấp đáng giá. Ảnh: Tom's Guide.

Amazon vừa giới thiệu thế hệ Kindle cơ bản mới. Thiết bị có giá từ 149 USD và tập trung vào 3 thay đổi chính. Đó là thiết kế mới, tốc độ xử lý nhanh hơn và tùy chọn cấu hình cao cấp hơn.

So với thế hệ trước, Kindle mới có khung máy được thiết kế lại. Phần màn hình gần như phẳng với viền xung quanh. Cách hoàn thiện này khiến thiết bị có ngoại hình gần hơn với Kindle Paperwhite và Kindle Colorsoft.

Màn hình vẫn có kích thước 6 inch. Mật độ điểm ảnh giữ ở mức 300 ppi. Đây cũng là thông số quen thuộc trên Kindle cơ bản trong những năm gần đây.

Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hiệu năng. Amazon cho biết Kindle mới nhanh hơn 30% so với thế hệ trước. Sự khác biệt thể hiện rõ nhất khi lật trang và điều hướng trong giao diện.

Tony Polanco, tác giả của Tom’s Guide cho biết tốc độ phản hồi tốt hơn trong quá trình trải nghiệm. “Nó không chỉ là một bản làm mới đơn giản”, Polanco nhận xét.

Phiên bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 16 GB. Máy được bán với 2 màu Ube và Graphite. Điểm đáng chú ý là bản này vẫn hiển thị quảng cáo trên màn hình khóa.

Amazon còn bổ sung một phiên bản cao cấp hơn với giá 189 USD. Model này sử dụng vỏ nhôm, có bộ nhớ 32 GB và không hiển thị quảng cáo. Thiết bị cũng hỗ trợ phụ kiện gắn bằng nam châm.

Đây là điểm khác biệt rõ rệt so với Kindle đời trước. Dòng Kindle cơ bản trước đây chủ yếu hướng tới người dùng cần một máy đọc sách đơn giản với chi phí thấp. Thế hệ mới được bổ sung thêm lựa chọn cao cấp hơn nhưng vẫn giữ kích thước nhỏ gọn.

Dù có nhiều thay đổi, Kindle mới đang phải cạnh tranh trực tiếp với chính thế hệ tiền nhiệm.

Kindle 2024 hiện được Amazon bán trong gói Essentials Bundle với giá 125 USD. Mức này thấp hơn 24 USD so với Kindle mới bản tiêu chuẩn. Gói sản phẩm còn đi kèm bao bảo vệ bằng vải.

Kindle 2024 cũng dùng màn hình 6 inch, độ phân giải 300 ppi. Đèn nền của máy sáng hơn 25% so với thế hệ 2022. Amazon cũng từng cải thiện độ tương phản trên model này.

Về pin, Amazon công bố Kindle 2024 có thể sử dụng tối đa 6 tuần trong một số điều kiện. Trong thử nghiệm của Tom’s Guide, thiết bị vẫn còn khoảng 70% pin sau 2 tuần sử dụng với khoảng một giờ mỗi ngày.

Khoảng cách giá hiện tại khiến Kindle cũ vẫn có sức hút với nhóm người dùng ưu tiên chi phí. Trong khi đó, Kindle mới phù hợp hơn với người muốn tốc độ phản hồi nhanh và thiết kế hiện đại hơn.