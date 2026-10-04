Poco C95 Pro lên kệ với pin tới 7.500mAh, sạc ngược 22,5W

Poco vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại C95 Pro với nhiều chi tiết đáng chú ý. Sản phẩm sở hữu màn hình đục lỗ kích thước 6,9 inch với tần số quét 120Hz, được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland.

Màn hình Poco C95 Pro có tần số quét 120Hz.

Thiết bị có chuẩn kháng bụi và nước IP64, các góc máy được thiết kế bo cong bán kính lớn kết hợp chi tiết trang trí bằng kim loại ở mặt lưng. Máy mang đến ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh dương, Đen và Xanh lá, trong đó bản màu Xanh lá được phủ vật liệu PU.

Về cấu hình phần cứng, Poco C95 Pro sử dụng vi xử lý tám nhân tiến trình 12nm, đi kèm 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Hệ thống chụp ảnh gồm cụm camera kép AI 50MP ở phía sau và camera trước 8MP hỗ trợ chụp ảnh selfie cùng gọi video.

Máy được trang bị viên pin dung lượng 7.500mAh, cho khả năng phát nhạc liên tục đến 91 giờ và giữ được 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc. Thiết bị tích hợp công nghệ sạc nhanh 45W (35 phút sạc cung cấp đủ pin cho một ngày sử dụng) và hỗ trợ sạc ngược có dây công suất tối đa 22,5W cho các thiết bị khác.

Mẫu Poco C95 Pro có khả năng sạc ngược cho các thiết bị điện tử khác.

Poco C95 Pro phiên bản 6GB 128GB có giá niêm yết là 6,49 triệu đồng.