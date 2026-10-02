Galaxy S26 tăng giá thêm 100 USD tại Mỹ

Từ ngày 1/10, Samsung điều chỉnh giá hầu hết cấu hình Galaxy S26 tại Mỹ. Galaxy S26 bản 256 GB hiện có giá 999,99 USD, tăng 100 USD so với thời điểm ra mắt. Galaxy S26 Plus tăng lên 1.199,99 USD, trong khi S26 Ultra bản cơ bản có giá từ 1.399,99 USD. Riêng phiên bản Ultra 1 TB tăng tới 200 USD.

Galaxy S26 là phiên bản nhỏ nhất trong dòng sản phẩm, trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,3 inch, độ phân giải FHD+, tần số quét tối đa 120 Hz. Máy dày 7,2 mm, nặng 167 gram, sử dụng RAM 12 GB và có các lựa chọn bộ nhớ 256 hoặc 512 GB. Pin dung lượng 4.300 mAh.

Hệ thống camera sau gồm camera chính 50 megapixel, camera tele 10 megapixel hỗ trợ zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 12 megapixel. Camera trước 12 megapixel. Máy có thể quay video 8K ở 30 khung hình/giây.

Việc tăng giá diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang phải đối mặt với chi phí bộ nhớ tăng cao, một phần do nhu cầu mạnh mẽ từ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI). Trước đó, Samsung đã viện dẫn chi phí RAM và các linh kiện khác tăng cao để giải thích cho giá bán ra mắt cao hơn của S26.

Trong khi đó, S26 Plus có màn hình 6,7 inch và pin 4.900 mAh. S26 Ultra là model cao cấp nhất với màn hình 6,9 inch, camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel, camera tele 50 megapixel và pin 5.000 mAh.

Với lần điều chỉnh mới, Galaxy S26 bản tiêu chuẩn hiện đắt hơn Galaxy S25 khi ra mắt khoảng 200 USD, dù Samsung đã nâng dung lượng lưu trữ cơ bản từ 128 lên 256 GB.

Đợt tăng giá diễn ra trong bối cảnh chi phí bộ nhớ và linh kiện đi lên. Theo tài liệu, nhu cầu bộ nhớ lớn từ các trung tâm dữ liệu AI đang tạo thêm áp lực lên nguồn cung. Samsung trước đó cũng đề cập giá RAM và các chi phí vật liệu, sản xuất tăng là những yếu tố tác động đến giá Galaxy S26.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 được công bố với giá từ 25,99 triệu đồng cho bản 12 GB/256 GB; S26 Plus từ 29,99 triệu đồng và S26 Ultra từ 36,99 triệu đồng. Bản Ultra 16 GB/1 TB có giá đề nghị 51,99 triệu đồng.