AI tác nhân Grok Bot tạo hấp lực lớn

Grok Bot, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tác nhân do SpaceXAI phát triển, đã vượt mốc 400.000 người dùng chỉ khoảng một tháng sau khi ra mắt, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các ứng dụng AI có khả năng trực tiếp thực hiện nhiều tác vụ trên máy tính.

Tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceXAI. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo số liệu được SpaceXAI công bố trong một bản thuyết trình tại London (Anh), Grok Bot có 418.000 người dùng tính đến ngày 14/9, tăng 24% so với tuần trước đó.

SpaceXAI ra mắt Grok Bot vào giữa tháng 8 vừa qua. Công cụ này có khả năng xử lý các tác vụ trên nhiều ứng dụng và loại tệp khác nhau, tương tự một số ứng dụng AI tác nhân đang được phát triển trên thị trường. Tuy nhiên, trong khi Muse của Meta hướng nhiều hơn tới người dùng phổ thông, Grok Bot được SpaceXAI định vị chủ yếu như một công cụ phục vụ doanh nghiệp.

Grok Bot "trình làng" trong bối cảnh AI tác nhân đang trở thành một hướng cạnh tranh mới của ngành công nghệ. Khác với các chatbot chủ yếu cung cấp câu trả lời dựa trên yêu cầu của người dùng, AI tác nhân được thiết kế để thực hiện chuỗi hành động nhằm hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn xử lý tệp, tương tác với nhiều ứng dụng hoặc hỗ trợ các quy trình công việc.

Thị trường AI tác nhân hiện tập trung đáng kể vào khách hàng doanh nghiệp, với sự tham gia của nhiều công ty công nghệ lớn. Ngoài SpaceXAI, Anthropic và một số doanh nghiệp khác cũng đang phát triển các sản phẩm theo hướng này.

SpaceXAI cung cấp Grok Bot dưới dạng ứng dụng độc lập hoặc tích hợp trong các gói thuê bao AI khác nhau. Việc đạt 418.000 người dùng sau khoảng một tháng cho thấy công cụ này đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm, dù chưa rõ tỷ lệ người dùng trả phí và mức độ sử dụng thường xuyên.

Động thái mới nhất của SpaceXAI cũng cho thấy công ty tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Grok. Ngày 21/9, doanh nghiệp do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã ra mắt mô hình AI thế hệ mới Grok 4.7, được giới thiệu là mô hình có năng lực cao nhất của công ty trong các tác vụ lập trình và xử lý công việc tri thức.