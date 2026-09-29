Thiếu điện trở thành điểm nghẽn đối với tham vọng AI của châu Âu

Tại Anh, kế hoạch siêu máy tính AI lớn nhất nước này có nguy cơ phải lùi thời điểm vận hành sang những năm 2030 do chưa thể bảo đảm đủ điện. Trung tâm dữ liệu tại Loughton, phía Đông London, do công ty khởi nghiệp Nscale phát triển, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027 với khoảng 23.000 chip AI của Nvidia, phục vụ các dịch vụ đám mây Azure của Microsoft. Tuy nhiên, công ty vận hành lưới điện UK Power Networks cho biết khu vực này có thể chưa đủ khả năng cung cấp điện cho dự án cho đến đầu hoặc giữa những năm 2030.

Nscale đang tính đến phương án tự phát điện tại chỗ và phối hợp với các đơn vị vận hành lưới điện để đẩy nhanh kết nối. Khi mở rộng hoàn toàn, trung tâm dữ liệu này có thể cần tới 90 MW điện, tương đương lượng điện tiêu thụ hằng năm của khoảng 315.000 hộ gia đình điển hình tại Anh nếu vận hành liên tục.

Vấn đề tại Anh phản ánh thách thức đang xuất hiện ở nhiều nơi tại châu Âu. Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu tại châu Âu có thể tăng từ 96 TWh năm 2024 lên 236 TWh vào năm 2035. Trong khi nhu cầu điện cho AI và điện toán đám mây tăng nhanh, nhiều quốc gia và thành phố đang siết điều kiện đối với các dự án trung tâm dữ liệu mới do lo ngại lưới điện không đáp ứng được nhu cầu.

Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng đang đứng trước bài toán tương tự. Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn, trong đó Frankfurt và khu vực Rhine-Main là một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất châu Âu.

Tuy nhiên, việc mở rộng nhanh các trung tâm dữ liệu đang làm gia tăng sức ép lên nguồn điện và tài nguyên nước. Các cơ sở này phải vận hành liên tục với hàng chục nghìn máy tính, đồng thời cần lượng nước lớn để làm mát. Tại một số địa phương của Đức, người dân đã phản đối các dự án quy mô lớn vì lo ngại tác động đến nguồn điện, nước và môi trường.

Không chỉ Anh và Đức, một số khu vực khác cũng đang điều chỉnh chính sách. Scotland trong tháng này đã tạm dừng phê duyệt các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn vì lo ngại khả năng đáp ứng của lưới điện. Amsterdam hạn chế xây dựng và mở rộng trung tâm dữ liệu, trong khi Đan Mạch đề xuất giảm mức ưu tiên đấu nối lưới điện đối với những hộ tiêu thụ điện lớn, trong đó có các trung tâm dữ liệu.

Những diễn biến trên cho thấy cuộc đua AI tại châu Âu không chỉ phụ thuộc vào chip và công nghệ, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng cung cấp điện và xây dựng hạ tầng phục vụ điện toán. Khi nhu cầu tính toán tăng nhanh, việc bảo đảm đủ điện cho các trung tâm dữ liệu đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để châu Âu hiện thực hóa tham vọng mở rộng năng lực AI.