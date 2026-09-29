Hợp tác trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Các thiết bị hiện đại trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026.

Triển lãm có quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua triển lãm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giới thiệu năng lực, hình ảnh, truyền thống của mình, đồng thời là cơ hội để các nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu thế giới giới thiệu những công nghệ, thiết bị, giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới nhất, hiện đại nhất. Cũng tại triển lãm đã diễn ra các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ dành cho người dân, học sinh, sinh viên.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hà Nội giới thiệu các thiết bị chuyên dụng.

Khách tham quan trải nghiệm phương tiện cứu hộ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.