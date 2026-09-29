Cục Điện ảnh yêu cầu iQIYI gỡ bỏ phim 'Playboyy: Trò đùa nguy hiểm'

Ngày 29/9, Cục Điện ảnh (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)".

Theo văn bản, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đang thực hiện phổ biến phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)" trên không gian mạng trên ứng dụng iQIYI và địa chỉ website của iQIYI tới người sử dụng tại Việt Nam.

Thông tin về phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)" vẫn hiển thị trên website của iQIYI nhưng không hiển thị các tập phim.

Phim có độ dài 14 tập, hiện đang phổ biến tại Việt Nam đến tập 14, phim do iQIYI phân loại và hiển thị mức phân loại phim ở mức T18 (18+, phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên).

Tuy nhiên, qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)" được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - Phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD thực hiện gỡ bỏ ngay phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)" tại địa chỉ tên miền nói trên và ứng dụng iQIYI trong vòng 24 giờ kể từ 11h00 ngày 29/9 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 12h00 ngày 30/9.

Theo ghi nhận, đến tối cùng ngày, hình ảnh dàn diễn viên và thông tin về đạo diễn, ê kíp, diễn viên và nội dung phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)" vẫn hiển thị trên website của iQIYI.

Tuy nhiên, người dùng không thể truy cập và xem các tập phim. Bên dưới phần giới thiệu về phim, website hiển thị dòng chữ: "Rất tiếc, chương trình hiện tại không thể xem được ở khu vực của bạn, xin mời đón xem các nội dung đặc sắc khác".

Trên ứng dụng iQIYI, người dùng tại Việt Nam không còn tìm thấy bộ phim.