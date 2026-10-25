adidas rất gần mốc 30 tỷ USD

adidas chứng kiến doanh thu tăng trưởng vượt kỳ vọng. Ảnh: Reuters.

adidas dự báo doanh thu năm nay tăng 9-10%, đưa hãng tiến gần mốc 30 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử.

Kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng cho thấy thương hiệu Đức vẫn duy trì đà tăng trưởng. Song, bài toán tiếp theo là tìm sản phẩm chủ lực mới giữa thị trường đồ thể thao ngày càng phân mảnh, theo BoF (Business of Fashion).

adidas tiếp tục vượt kỳ vọng

adidas khép lại một năm kinh doanh tích cực hơn dự kiến. Trong báo cáo sơ bộ công bố hôm 20/10, hãng đồ thể thao Đức cho biết doanh thu quý III tăng 9% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 7,25 tỷ EUR. Sau khi điều chỉnh tỷ giá, mức tăng trưởng đạt 7%.

Lợi nhuận hoạt động trong quý tăng 37%, lên 1,01 tỷ EUR, mức cao nhất từ trước đến nay. Biên lợi nhuận gộp cải thiện 2,5 điểm phần trăm, đạt 54,3%.

adidas tiếp tục tăng trưởng trong quý III, chứng minh khả năng phát triển. Ảnh: adidas.

Theo Footwear News, kết quả này tốt hơn dự báo trước đó, giúp adidas nâng triển vọng lợi nhuận hoạt động cả năm thêm khoảng 100 triệu EUR so với ước tính ban đầu.

Trong quý III, hãng cũng ghi nhận khoản hoàn thuế 200 triệu EUR tại Mỹ. Số tiền này góp phần cải thiện biên lợi nhuận gộp, bên cạnh doanh số bán hàng tích cực.

Đà tăng trưởng hiện tại cho thấy adidas duy trì sức bật bất chấp thách thức chung của ngành đồ thể thao. Trong báo cáo sơ bộ, CEO Bjørn Gulden xác định bóng đá, tập luyện và chạy bộ là những động lực quan trọng thúc đẩy doanh thu. Mảng thời trang phong cách sống, bao gồm giày dép và trang phục, cũng đóng góp tích cực.

Dù đánh giá môi trường kinh doanh ở mảng phong cách sống vẫn nhiều thách thức, Gulden cho biết hãng duy trì kỷ luật về giá bán và cách phân phối sản phẩm trên thị trường.

Sự phục hồi của adidas càng đáng chú ý khi triển vọng tăng trưởng của hãng từng đối mặt với nhiều nghi ngại vì chấm dứt hợp tác với Yeezy. Dưới sự điều hành của Gulden, thương hiệu từng bước lấy lại đà tăng trưởng bằng việc quản lý các dòng sản phẩm chủ lực, nhận diện xu hướng tiêu dùng và tập trung vào những danh mục có sức hút.

Trong số đó, Samba và các mẫu giày terrace là động lực nổi bật. Những thiết kế đế thấp, vốn phổ biến từ đầu thập niên 2020, giúp adidas mở rộng sức hút vượt ra ngoài nhóm khách hàng thể thao truyền thống.

Dù sức nóng của Samba giảm so với giai đoạn đỉnh cao, adidas vẫn duy trì độ hiện diện của dòng giày này trên thị trường. Thành công cho thấy hãng có khả năng kéo dài vòng đời của một sản phẩm thời trang, thay vì liên tục phụ thuộc vào các mẫu mới.

adidas cần tìm sản phẩm kế nhiệm Samba

Bên cạnh triển vọng doanh thu, câu hỏi lớn với adidas là hãng có thể tăng trưởng đến đâu trong một thị trường ngày càng phân mảnh.

Theo báo cáo của Morgan Stanley được BoF dẫn lại, Nike chiếm 25% doanh số của 20 thương hiệu đồ thể thao hàng đầu năm 2025, hoặc 30% nếu tính cả Jordan Brand. adidas đứng thứ 2 với 19%.

Khoảng cách giữa 2 thương hiệu thu hẹp so với năm 2015. Khi đó, Nike chiếm 33% doanh số của nhóm doanh nghiệp được khảo sát, trong khi adidas đạt 23%. Có thể thấy, cả 2 đều mất thị phần vào tay những đối thủ đang phát triển mạnh, song adidas vẫn giữ được vị thế tốt hơn so với đối thủ lớn nhất.

Samba được xem là dòng sản phẩm chủ lực của adidas trong những năm gần đây. Ảnh: adidas.

Thị trường đồ thể thao vẫn còn dư địa mở rộng. Morgan Stanley dự báo quy mô ngành tăng từ 440 tỷ USD năm 2025 lên 558 tỷ USD vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc các thương hiệu lớn vẫn có thể tăng doanh thu ngay cả khi thị phần không cải thiện.

Tuy nhiên, adidas không thể mặc nhiên cho rằng đà tăng trưởng hiện tại sẽ kéo dài. Những đối thủ như Asics tìm cách mở rộng tại Bắc Mỹ, New Balance hướng tới mục tiêu doanh thu 10 tỷ USD, trong khi Puma đặt kỳ vọng tăng trưởng trở lại vào năm tới.

Dù gặp khó khăn, Nike vẫn tìm được những điểm sáng tại thị trường Bắc Mỹ. Mảng chạy bộ trở thành một trong những danh mục có sức tăng trưởng tốt của hãng, trong khi các dòng sản phẩm phong cách sống bắt đầu được quản lý hiệu quả hơn. Air Force 1 cũng lấy lại sức hút.

Trong bối cảnh đó, adidas cần tiếp tục khai thác thế mạnh hiện có, đồng thời phát triển động lực tăng trưởng tiếp theo. Samba vẫn là sản phẩm nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, hãng khó mở rộng quy mô nếu chỉ dựa vào sức hút của một dòng giày.

CEO Gulden được đánh giá có thế mạnh trong quản lý các dòng sản phẩm chủ lực, nhận diện xu hướng và tập trung nguồn lực vào những cơ hội phù hợp. Đây là nền tảng để hãng tiếp tục tăng trưởng.

Với doanh thu tiến gần đến 30 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động quý III lập kỷ lục, thương hiệu hiện có vị thế thuận lợi. Bài toán tiếp theo của hãng là chuyển đà tăng trưởng hiện tại thành sức mạnh dài hạn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một xu hướng thời trang.