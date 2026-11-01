Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tăng mạnh sau 10 tháng

Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì vai trò quan trọng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế TP. Đồng Nai sau 10 tháng năm 2026. Hoạt động sản xuất duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều ngành công nghiệp ghi nhận kết quả tích cực, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 của TP. Đồng Nai ước tăng 2,44% so với tháng trước và tăng 18,60% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, IIP toàn thành phố tăng 13,19%.

Đáng chú ý, cả bốn ngành công nghiệp cấp I đều ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục được duy trì ở nhiều lĩnh vực.

Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng cao nhất, đạt 40,82%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,10%; công nghiệp khai khoáng tăng 10,46%, trong khi ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý chất thải tăng 2,82%.

Mặc dù không phải lĩnh vực có tốc độ tăng cao nhất, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của Đồng Nai, với nhiều ngành hàng ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Công nghiệp Đồng Nai tăng 13,19% trong 10 tháng năm 2026, nhưng chỉ số tồn kho tăng 37,60%, đặt ra yêu cầu theo dõi thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Riêng tháng 10/2026, chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo tăng 17,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 30,98%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 30,48%; sản xuất trang phục tăng 26,28%; sản xuất xe có động cơ tăng 25,48% và sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 20,04%.

Sự tăng trưởng của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, trang phục và phương tiện vận tải cho thấy hoạt động công nghiệp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực ở nhiều nhóm sản phẩm.

Ở góc độ sản lượng, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng có mức tăng đáng kể so với tháng 10/2025. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất tăng 71,82%; máy giặt tăng 52,51%; giường, tủ, bàn, ghế tăng 27,04%; quần áo các loại tăng 26,01% và giày dép tăng 17,23%.

Ngoài ra, nhóm sản phẩm ván ép, gỗ cưa, gỗ lạng tăng 25,77%; thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 12,14%, phản ánh sự duy trì hoạt động sản xuất của các lĩnh vực phục vụ tiêu dùng và cung ứng nguyên liệu.

Tuy nhiên, bên cạnh các ngành có mức tăng khá, một số sản phẩm vẫn ghi nhận kết quả giảm so với cùng kỳ, như vải các loại giảm 1,42%, sơn giảm 1,68% và bao bì giảm 8,08%.

Diễn biến này cho thấy tăng trưởng công nghiệp Đồng Nai vẫn có sự phân hóa giữa các ngành hàng. Trong khi một số lĩnh vực có tốc độ tăng cao, những ngành khác vẫn cần tiếp tục cải thiện hoạt động sản xuất và khả năng thích ứng với thị trường.

Nhìn tổng thể, mức tăng 13,19% của IIP trong 10 tháng là kết quả tích cực, tạo nền tảng để Đồng Nai tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp trong năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh chỉ tiêu tăng trưởng sản xuất, tình hình tiêu thụ và tồn kho cũng là những yếu tố cần được quan tâm để đánh giá đầy đủ hơn hoạt động của doanh nghiệp.

Tồn kho tăng 37,60%, áp lực đối với hoạt động sản xuất cuối năm

Một trong những điểm đáng chú ý trong bức tranh công nghiệp Đồng Nai là diễn biến chỉ số tiêu thụ và tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo báo cáo, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2026 giảm nhẹ 0,12% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 11,53% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ tăng 9,16% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng xét trên toàn giai đoạn.

Trong đó, một số ngành ghi nhận mức tăng khá cao như sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 82,68%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 51,23%; sản xuất xe có động cơ tăng 36,93%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 28,33% và sản xuất kim loại tăng 27,30%.

Tuy nhiên, trái với diễn biến tăng trưởng của chỉ số sản xuất và tiêu thụ tính chung 10 tháng, lượng hàng tồn kho trong tháng 10 lại tăng mạnh.

Cụ thể, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2026 tăng 13,48% so với tháng trước và tăng tới 37,60% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng này là tín hiệu cần được theo dõi, nhất là khi chỉ số tiêu thụ trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước.

Dù vậy, tồn kho tăng không đồng nghĩa toàn bộ doanh nghiệp đang gặp khó khăn về đầu ra. Lượng hàng tồn kho có thể chịu tác động từ kế hoạch sản xuất, thời điểm giao hàng, nhu cầu dự trữ nguyên liệu hoặc thành phẩm và đặc điểm hoạt động của từng ngành.

Báo cáo của cơ quan thống kê Đồng Nai cũng lưu ý, cần tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ và tồn kho theo từng ngành, kết hợp thông tin về đơn hàng và kế hoạch sản xuất để xác định nguyên nhân. Hiện chưa đủ cơ sở khẳng định tồn kho tăng hoàn toàn do doanh nghiệp chủ động dự trữ cho các đơn hàng cuối năm.

Bên cạnh tiêu thụ và tồn kho, tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng tương đối thấp so với chỉ số sản xuất.

Theo đó, chỉ số sử dụng lao động tháng 10 tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 1,20% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số sử dụng lao động tăng 2,13%.

Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng sản xuất và sử dụng lao động cho thấy cần tiếp tục theo dõi những thay đổi về quy mô sản xuất, cơ cấu ngành và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hai tháng cuối năm 2026, việc duy trì tăng trưởng công nghiệp không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất mà còn gắn với khả năng tiêu thụ sản phẩm và diễn biến đơn hàng.

Đối với doanh nghiệp, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, cân đối kế hoạch sản xuất và kiểm soát tồn kho là những yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động ổn định.

Cùng với đó, việc tiếp tục khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ góp phần củng cố đà tăng trưởng của ngành công nghiệp.

Nhìn chung, công nghiệp TP. Đồng Nai sau 10 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, diễn biến tồn kho tăng cao cũng đặt ra yêu cầu theo dõi sát chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hoạt động sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm.