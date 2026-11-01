VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

Theo báo cáo Form 6-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 29/10/2026, VinFast Auto Ltd. công bố khoản bổ sung vốn trị giá 11.000 tỷ đồng từ ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập và thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Khoản vốn này, tương đương khoảng 436,4 triệu USD theo tỷ giá quy đổi trong hồ sơ, được góp trực tiếp vào Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN), công ty con của VinFast Auto Ltd.

Việc góp vốn thực hiện thông qua phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, không kèm quyền chuyển đổi, hoán đổi hoặc các quyền tương tự. Theo VinFast, số cổ phần mới có điều khoản tương tự cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành cho ông Phạm Nhật Vượng trong quý III/2026.

Doanh nghiệp cho biết khoản vốn bổ sung nhằm củng cố nền tảng vốn và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Tuy nhiên, hồ sơ chưa công bố phương án phân bổ cụ thể cho hoạt động sản xuất, vốn lưu động hoặc đầu tư công nghệ.

Ô tô điện VinFast tại dây chuyền sản xuất. Doanh nghiệp công bố lượng giao xe toàn cầu quý III/2026 đạt 82.580 chiếc.

Cùng thời điểm công bố thông tin về vốn, VinFast ghi nhận lượng giao ô tô điện toàn cầu trong quý III/2026 đạt 82.580 xe, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu sản phẩm, VF 3 dẫn đầu với 21.744 xe, tiếp đến là Limo Green đạt 19.100 xe. Các mẫu VF 5 và VF 6 lần lượt ghi nhận 10.329 xe và 7.519 xe.

Ngoài ra, Herio Green đạt 5.097 xe, VF 7 đạt 3.893 xe và VF 8 đạt 3.411 xe. Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, VinFast giao 211.242 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở phân khúc xe hai bánh điện, hãng công bố lượng giao xe máy điện và xe đạp điện toàn cầu quý III đạt 284.831 chiếc, tăng 137%. Riêng thị trường Việt Nam đóng góp 281.409 chiếc.

Tính chung chín tháng, lượng giao xe hai bánh điện đạt 714.006 chiếc, tăng 204% so với cùng kỳ. Hai dòng Evo và Feliz lần lượt chiếm khoảng 57% và 26% tổng lượng giao xe hai bánh.

Đáng chú ý, việc tăng mạnh lượng giao xe diễn ra cùng giai đoạn VinFast tiếp tục nhận bổ sung vốn từ nhà sáng lập. Tuy nhiên, số liệu giao xe chưa phản ánh trực tiếp doanh thu, lợi nhuận hoặc dòng tiền của doanh nghiệp.

VinFast lưu ý kết quả giao xe hiện mang tính sơ bộ, có thể điều chỉnh và khác với số xe được ghi nhận doanh thu sau kiểm toán cuối năm.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ công bố báo cáo tài chính quý III/2026 trước giờ mở cửa thị trường Mỹ ngày 2/12/2026, đồng thời tổ chức trao đổi với nhà đầu tư về kết quả kinh doanh và chiến lược phát triển.