Giá vàng hôm nay (chiều 1-11): Đi ngang

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 134,5 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 1-11): Giá vàng trong nước duy trì ổn định tại các thương hiệu vàng lớn. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đồng loạt đi ngang ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 138 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 133,6 - 137,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

*Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 3.876,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Theo các chuyên gia, đà giảm hiện nay không chỉ xuất phát từ những yếu tố kinh tế vĩ mô mà còn chịu tác động của hoạt động thanh lý tài sản trên diện rộng, trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy yếu và nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên nắm giữ tiền mặt.

Ông Jesse Colombo, Chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report cho rằng, vàng và bạc đang kiểm định những vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu các ngưỡng này bị phá vỡ, thị trường kim loại quý có thể đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh hơn. Theo ông, vùng 3.900 - 4.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với hợp đồng vàng giao dịch trên sàn COMEX. Nếu giá vàng đóng cửa dưới vùng này với khối lượng giao dịch lớn, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo có thể lùi về quanh 3.500 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets nhận định, đà giảm của vàng hiện nay là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, gồm sự suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, giá năng lượng tăng và kỳ vọng lãi suất thay đổi. Theo ông, việc vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn không đồng nghĩa với việc kim loại quý này miễn nhiễm trước nhu cầu nắm giữ tiền mặt của thị trường. Một dấu hiệu phục hồi rõ rệt hơn có thể xuất hiện nếu kinh tế Mỹ suy yếu đáng kể, đặc biệt là thị trường lao động, khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất và lợi suất thực giảm.

Nhìn chung, triển vọng giá vàng trong ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi áp lực thanh lý tài sản chưa chấm dứt, trong khi các tín hiệu hỗ trợ từ chính sách tiền tệ chưa thực sự rõ nét. Khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ kỹ thuật, cùng những diễn biến mới từ thị trường lao động Mỹ, sẽ đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng tiếp theo của giá vàng.