Dấu ấn Chính phủ tuần qua: Những quyết sách trong một thế giới 'quá nhiều bất ổn'

Cùng với các hoạt động theo chương trình của Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng tiếp tục duy trì nhịp độ làm việc chủ động, toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% so với mức hiện hành, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh

Từ lần đầu tiên giảm giá điện tới cột mốc 1.000 tỷ USD xuất nhập khẩu

Trong tối 31/10, hai quyết định cùng có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng 11 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%. Cùng thời điểm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân so với mức hiện hành.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành khoảng 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm 2026, Chính phủ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Với lĩnh vực điện, đây là lần đầu tiên giá bán lẻ bình quân giảm trong nhiều năm qua, không tính 5 đợt giảm tiền điện, giá điện nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Các quyết sách được đưa ra trong thời gian rất ngắn sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo tính toán, các quyết định điều chỉnh thuế xăng và giá điện dự kiến tạo thêm dư địa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra và cũng là chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần.

Các động thái mới nhất này tiếp tục cho thấy sự nhạy bén, linh hoạt, bản lĩnh và đa mục tiêu trong điều hành của Chính phủ, cũng như tinh thần đồng hành thực chất với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Tác động hạ chi phí đầu vào sẽ góp phần củng cố sức chống chịu vĩ mô, tăng cường niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

Đây chính là một mục tiêu xuyên suốt, nhất quán trong chỉ đạo của Chính phủ, như khẳng định của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ổn định kinh tế vĩ mô là nền móng vững chắc của mục tiêu tăng trưởng; kiên định kiểm soát lạm phát để người dân được hưởng thành quả từ tăng trưởng.

Liên quan tình hình kinh tế-xã hội, một dấu ấn nổi bật trong tuần là việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đạt hơn 1.010 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng gấp 10 lần so với năm 2007 khi Việt Nam bắt đầu gia nhập WTO. Về cán cân thương mại, tháng 10 cũng đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu với mức thặng dư ước đạt 6,8 tỷ USD, thu hẹp mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD. Theo Bộ Công Thương, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chiến lược xuất nhập khẩu giai đoạn mới, hướng tới đưa Việt Nam vào tốp 10 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới.

Trong một diễn biến liên quan cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered vừa nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho giai đoạn 2026-2028, trong đó năm 2027 dự kiến đạt 11%, nhờ sự hỗ trợ của chính sách tài khóa và tiền tệ, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ và nhu cầu trong nước gia tăng.

Tình hình kinh tế-xã hội cũng là chủ đề trọng tâm trong các phiên thảo luận tại Hội trường Quốc hội cuối tuần qua và phát biểu của các thành viên Chính phủ tiếp thu, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải cho biết cử tri đánh giá cao sự nhạy bén, sự quyết liệt, hành động nhanh chóng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến động của thế giới, giữ giá xăng dầu ổn định ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực và thế giới, góp phần quan trọng kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhìn rộng hơn, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu Quốc hội cho rằng, những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ rất đáng ghi nhận, nhiều kết quả rất ấn tượng, cho thấy sự thống nhất từ định hướng chiến lược đến tổ chức thực hiện, cũng như khả năng ứng phó linh hoạt của bộ máy điều hành trước nhiều biến động, sức ép, khó khăn và thách thức.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh: Thế giới ngày nay quá nhiều bất ổn, xung đột leo thang, khủng hoảng năng lượng kéo dài, biến đổi khí hậu khắc nghiệt, giá dầu, lạm phát, lãi suất thị trường vẫn neo ở mức cao; tác động bất lợi đến kinh tế, tài chính và đầu tư toàn cầu. Đặt trong bối cảnh này, những kết quả đạt được những tháng qua là rất quan trọng và có nhiều ý nghĩa lớn.

Cũng theo đại biểu Bùi Xuân Hải, những nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua gần đây đã góp phần nhanh chóng giải quyết những điểm nghẽn nhiều năm, mang lại lợi ích nhiều tỷ USD cho đất nước, như Nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Hàng nghìn dự án đang nằm đắp chiếu có giá trị hàng triệu tỷ đồng cũng từng bước được tháo gỡ.

Tiếp tục những nỗ lực cải cách thể chế quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, mở đầu tuần làm việc vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thêm 5 dự án luật quan trọng, gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Trong tuần liền kề trước đó, Chính phủ đã trình Quốc hội khoảng 35 dự án luật.

Một trong những nội dung trong các dự án luật này được các đại biểu Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cử tri đánh giá cao là quyết tâm cắt giảm, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ, hướng tới tư duy quản trị hiện đại khi pháp luật vừa bảo đảm kỷ cương, trật tự, vừa tạo không gian để người dân, doanh nghiệp tự do sáng tạo, đầu tư và phát triển.

Đơn cử như trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, ba thủ tục được đề xuất bãi bỏ gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (chuyển sang hậu kiểm); thủ tục phục hồi hoạt động sau đình chỉ do vi phạm; cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện, vật liệu phòng cháy chữa cháy (chuyển sang quản lý theo chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu

Trên lĩnh vực đối ngoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng có nhiều hoạt động quan trọng, tiếp tục mở rộng các cơ hội hợp tác, không gian phát triển mới và huy động các nguồn lực cho đất nước.

Dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại TPHCM, trước sự hiện diện của hàng nghìn đại biểu đại diện nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu, các chuyên gia và học giả của Việt Nam và thế giới, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã có bài phát biểu và phiên đối thoại được mong đợi với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu".

Thủ tướng đã làm rõ 5 nội dung trọng tâm: Đánh giá những chuyển dịch toàn cầu và tác động tới quỹ đạo phát triển của Việt Nam; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, xây dựng năng lực chống chịu trong kỷ nguyên bất định gia tăng; vai trò và thế mạnh của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng mới; duy trì tính tự chủ chiến lược và chính sách đối ngoại cân bằng, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng kiến tạo, đóng góp tích cực và trách nhiệm hơn vào các quan hệ đối tác, sáng kiến và cơ chế hợp tác mới, tạo giá trị chung cho khu vực và thế giới.

Chia sẻ những thông điệp quan trọng, rõ ràng và nhất quán của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thế giới đang trải qua thời điểm bước ngoặt với những chuyển đổi mang tính nền tảng trên mọi ngành, mọi lĩnh vực. Song thế giới càng bất định, Việt Nam càng phải chủ động về chiến lược, củng cố nội lực, tăng cường năng lực chống chịu trước các cú sốc và mở rộng hợp tác. Với Việt Nam, tự chủ không có nghĩa là khép kín, tự chủ là nâng cao năng lực tự quyết định, đồng thời mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, sâu rộng và hiệu quả.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới. Để cùng phát huy "tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D).

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm nay cũng ghi nhận những kết quả cụ thể với việc TPHCM công bố 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 13 tỷ USD. Đồng thời, 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam cũng được công nhận, với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp đạt 33,63 triệu USD, quy mô vốn cam kết đầu tư giai đoạn 2026–2027 khoảng 2,7 tỷ USD, dự kiến lũy kế đến năm 2030 đạt 3 tỷ USD. Đây là kết quả bước đầu của quá trình Chính phủ quyết liệt chỉ đạo phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế thời gian qua.

Hoạt động đối ngoại quan trọng khác của Thủ tướng Chính phủ là lễ đón, hội đàm Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Hai bên thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, tạo đột phá thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược; đưa hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, lao động, giao lưu nhân dân thành nền tảng bền vững cho hợp tác song phương; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác đa phương, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước.

Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 tại Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ ở mức cao nhất để Philippines hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026; tiếp tục củng cố tình đoàn kết, sức mạnh của ASEAN để ứng phó linh hoạt và chủ động với các thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng một số nước nhằm tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Cũng trong tuần, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027; tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Belarus. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Phó Chủ tịch Apple phụ trách vận hành chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo vừa từ trần. Gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và gia quyến, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm đặc biệt, đóng góp to lớn của cố Thủ tướng.

Thúc đẩy các nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực

Trên các lĩnh vực điều hành, các Phó Thủ tướng tập trung thúc đẩy nhiều nhiệm vụ có tính liên ngành và dài hạn, với yêu cầu nâng cao hiệu lực thực thi, nhất là đối với những nhiệm vụ mới, phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khắc phục tình trạng coi đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an; xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu. Các kịch bản ứng phó phải sớm được hoàn thiện, bảo đảm khả năng vận hành thực tế; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm.

Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã yêu cầu rà soát, xử lý các khu vực chồng lấn quy hoạch khoáng sản với khu dân cư, công trình hạ tầng và dự án đầu tư; gắn khai thác với chế biến sâu, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Việc điều chỉnh quy hoạch phải góp phần tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn lực nhưng không được hợp thức hóa sai phạm.

Tiếp tục mạch làm việc của các Phó Thủ tướng với các địa phương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nhấn mạnh đây là mệnh lệnh chính trị quan trọng, đòi hỏi quyết tâm thực hiện dù khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng tháng, từng tuần, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, dự án và công việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt theo tinh thần "6 rõ".

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026; chỉ đạo Hội nghị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp khu vực phía bắc. Ông cũng dự lễ phát động Kế hoạch 120 ngày phát triển đột phá của Đại học Quốc gia Hà Nội về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp.

Hạ tầng giao thông, hàng không tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Chính phủ khi Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trong đó có phương án đường sắt kết nối liên thông, trực tiếp từ trung tâm Hà Nội. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai).

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - hệ thống được xây dựng hướng tới trở thành một cấu phần nòng cốt của hạ tầng số quốc gia, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa chiến lược, Chính phủ đặt quyết tâm chính trị rất cao và sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

Có thể thấy, các chỉ đạo về hạ tầng ngày càng được đặt trong yêu cầu kết nối tổng thể, thay vì chỉ xem xét từng công trình riêng lẻ. Đồng thời, hạ tầng dữ liệu và hệ thống điều hành thông minh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các công trình.

Trong tuần, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện; dự, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026; làm việc với 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án và hoạt động đầu tư.

Hoạt động của lãnh đạo Chính phủ tuần qua cho thấy, trong một thế giới bất ổn, bất định, năng lực điều hành không chỉ thể hiện ở khả năng phản ứng nhanh trước tình huống phát sinh, mà còn ở tầm nhìn nhận diện sớm thách thức, lựa chọn đúng ưu tiên và tổ chức thực hiện nhất quán, kết nối các quyết sách trước mắt với mục tiêu phát triển dài hạn.