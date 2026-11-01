Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): Lợi nhuận quý III giảm sâu 64%, nguồn thu bất động sản thu hẹp

Hụt thu từ mảng bất động sản kéo lùi lợi nhuận quý III

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) ghi nhận sự đi lùi ở các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý chỉ đạt 761,36 tỷ đồng, giảm tới 43,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm này là do sự co hẹp của mảng kinh doanh cốt lõi, khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản rơi tự do từ mức 1.198,03 tỷ đồng xuống chỉ còn 640,96 tỷ đồng.

Việc doanh thu đi xuống kết hợp với biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 24,4% về 21% đã khiến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 50,9%, tương ứng bốc hơi 166,36 tỷ đồng để lùi về mức 160,22 tỷ đồng. Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu đạt 70,95 tỷ đồng, tăng 23,55 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, chi phí tài chính cũng phình to 56% lên mức 78,03 tỷ đồng. Cùng lúc đó, các công ty liên doanh liên kết báo lỗ 8,09 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi 23,11 tỷ đồng của quý III năm ngoái. Nỗ lực tiết giảm 8,6% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp xuống mức 50,14 tỷ đồng là chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm từ hoạt động kinh doanh chính. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của doanh nghiệp chỉ đạt 69,16 tỷ đồng, lao dốc 64,2% so với cùng kỳ.

Bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh thu đạt 1.519,16 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế thu về 202,69 tỷ đồng, nhích nhẹ 1,4%. Năm tài chính 2026, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 241,85 tỷ đồng, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 40,3% kế hoạch lợi nhuận của toàn năm.

Dòng tiền kinh doanh thặng dư, chủ động kéo giảm dư nợ tài chính

Trái ngược với sự ảm đạm của bức tranh lợi nhuận, chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp lại bộc lộ những tín hiệu rất tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chính ghi nhận mức dương 2.376,1 tỷ đồng, bứt phá mạnh mẽ so với con số dương 811,58 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dòng tiền kinh doanh dồi dào tạo dư địa lớn để công ty tài trợ cho các hoạt động khác, dẫn đến dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 4.462,03 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 911,6 tỷ đồng.

Sự luân chuyển của dòng vốn làm quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp tiếp tục phình to. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 20.028,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở khoản mục hàng tồn kho với 6.207,8 tỷ đồng, chiếm 30,99% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.879,7 tỷ đồng, chiếm 29,36%. Đáng chú ý nhất là khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng vọt 45,2% so với đầu năm, tích lũy thêm 1.672,23 tỷ đồng để đạt mức 5.372,4 tỷ đồng, qua đó chiếm 26,8% tổng quy mô tài sản.

Nhờ lượng tiền mặt dồi dào, doanh nghiệp đã chủ động thanh toán các khoản vay mượn, giúp cấu trúc nguồn vốn trở nên an toàn hơn. Tính đến cuối quý III năm 2026, tổng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn đã giảm mạnh 43,5% so với đầu năm, chỉ còn 1.265,3 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngắn hạn chiếm 632,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn ở mức 632,5 tỷ đồng. Việc cắt giảm gần nghìn tỷ đồng nợ vay giúp tỷ lệ nợ vay trên tổng vốn chủ sở hữu lùi về mức rất thấp, chỉ chiếm 12,3%, tạo ra tấm khiên bảo vệ thanh khoản vững chắc cho công ty trong giai đoạn sắp tới.