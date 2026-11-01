CII tăng trưởng nguồn thu BOT, áp lực tài chính gia tăng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HOSE: CII) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 914 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 518 tỷ đồng, tăng 48,8%, đưa biên lợi nhuận gộp lên 56,7% so với mức 48,7% cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ lưu lượng phương tiện tăng và việc điều chỉnh giá vé tại dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 211 tỷ đồng, tăng 17%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 68% lên 509 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay và các chi phí khác liên quan đến khoản vay là 453 tỷ đồng, tăng 27%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13% còn 96 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, CII ghi nhận 70,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2026, tăng 11%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 12% còn 49,4 tỷ đồng, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 7,5 tỷ đồng lên 21,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.498 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận gộp đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 20%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 55,7% lên 57,3%.

Xét theo cơ cấu hoạt động, thu phí giao thông tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 2.113 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Mảng này mang về khoảng 1.434 tỷ đồng lợi nhuận gộp tính trên doanh thu thu phí trước giảm trừ.

Doanh thu bất động sản đạt 113 tỷ đồng, tăng 28,7%. Trong khi đó, doanh thu bán hàng đạt 176 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần cùng kỳ, còn doanh thu xây dựng theo hợp đồng BT đạt 42,5 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của CII vẫn giảm 40% còn 145 tỷ đồng.

Áp lực đến từ nhiều phía. Doanh thu tài chính giảm 23% còn 449,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 20% lên 1.233 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay và các chi phí khác liên quan đến khoản vay đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 14,6%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên 85 tỷ đồng, so với 19 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 80,8 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là 4,5 tỷ đồng.

CII tăng trưởng nguồn thu BOT (Ảnh: CII).

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CII đạt gần 44.946 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, quyền thu phí giao thông tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể.

Cụ thể, tài sản cố định vô hình có giá trị 14.789 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quyền thu phí với giá trị 14.756 tỷ đồng; ngoài ra còn có quyền sử dụng đất 32,5 tỷ đồng và phần mềm 0,6 tỷ đồng. Riêng quyền thu phí tương đương khoảng 32,8% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 1.995,4 tỷ đồng, từ 573,3 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, dự án mở rộng đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ghi nhận 1.289 tỷ đồng, so với 59,6 tỷ đồng đầu năm. Dự án có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Cùng với đó, khoản trả trước cho người bán dài hạn tăng lên 2.741 tỷ đồng, từ mức 20 tỷ đồng đầu năm. Trong số này, CII đã ứng trước 1.860,7 tỷ đồng cho Tập đoàn Đèo Cả theo hợp đồng xây dựng.

Ở danh mục đầu tư tài chính, giá gốc chứng khoán kinh doanh tăng lên 1.366 tỷ đồng, so với 380 tỷ đồng đầu năm. Khoản đầu tư vào cổ phiếu PC1 chiếm phần lớn, với 58,455 triệu cổ phiếu, giá gốc 1.222 tỷ đồng và giá trị hợp lý khoảng 1.212,9 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc khoảng 9,1 tỷ đồng. Báo cáo tài chính đồng thời ghi nhận số dư dự phòng giảm giá đối với khoản đầu tư PC1 là 19,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu HUT mà CII nắm giữ giảm từ 20,48 triệu đơn vị xuống còn 7,825 triệu đơn vị. Giá gốc khoản đầu tư còn lại là 144,4 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý khoảng 98,6 tỷ đồng; doanh nghiệp đã trích lập dự phòng 45,8 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, CII ghi nhận 42,9 tỷ đồng lỗ từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, song báo cáo không tách riêng khoản lỗ này theo từng mã cổ phiếu.

Tại cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ vay có tính lãi của CII đạt 28.769,7 tỷ đồng, tăng 25,8% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn là 7.098,3 tỷ đồng, vay dài hạn 18.436,9 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi 3.234,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản vay ngắn hạn bao gồm 1.612,6 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng và 760,5 tỷ đồng trái phiếu đến hạn. Trong dư nợ vay dài hạn có 2.548 tỷ đồng trái phiếu thông thường. Riêng dư nợ vay dài hạn từ ngân hàng đạt 15.889 tỷ đồng, trong đó vay tại Vietcombank là 7.249 tỷ đồng và VPBank là 5.954 tỷ đồng.