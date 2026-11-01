Doanh nghiệp hàng không giảm mạnh nhân sự

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 6.066 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ hàng không trong quý đạt hơn 4.940 tỷ đồng, giảm 8%. Doanh thu dịch vụ phi hàng không đạt 908 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính quý III đạt 165 tỷ đồng (giảm 56%), lãi tiền gửi còn 29 tỷ đồng, so với 113 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng từ 41 tỷ đồng lên 196 tỷ đồng, tương đương tăng 380%. Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối kỳ gần 168 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên 398 tỷ đồng. Kết quả, ACV đạt lợi nhuận sau thuế 2.083 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9, ACV có hơn 7.100 người lao động đang làm việc, giảm gần 3.700 người so với hồi đầu năm.

Lũy kế 9 tháng năm, doanh thu thuần đạt 19.226 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.740 tỷ đồng, giảm 2%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt hơn 47.370 tỷ đồng, tăng 12.176 tỷ đồng.

Chi phí dở dang tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đạt gần 44.130 tỷ đồng, tăng hơn 9.900 tỷ đồng - tương đương 29% so với cùng kỳ. Khoản này chiếm phần lớn trong tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp. Dự án mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau ghi nhận chi phí dở dang 855 tỷ đồng, dự án nhà ga hàng hóa Cát Bi đạt 490 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 4.969 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn còn hơn 5.180 tỷ đồng, giảm 51%. Nợ phải trả của ACV đạt hơn 20.260 tỷ đồng, giảm 1.745 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đạt 9.185 tỷ đồng, giảm 527 tỷ đồng - tương đương 5%. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt gần 76.340 tỷ đồng, tăng gần 6.440 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, ACV có hơn 7.100 người lao động đang làm việc, giảm gần 3.700 người, tương đương 34% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 39.170 tỷ đồng trong quý III, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận tải hàng không mang về hơn 27.635 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách và hành lý đạt 24.316 tỷ đồng (tăng 13%), doanh thu vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt hơn 2.770 tỷ đồng (tăng 42%). Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 320 tỷ đồng.

Theo Vietnam Airlines, biến động giá nhiên liệu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II và quý III năm nay.

Chỉ trong 9 tháng, Vietnam Airlines đã giảm 1.106 nhân sự.

Tại báo cáo tài chính riêng, chi phí nhiên liệu của công ty mẹ tăng gần 4.360 tỷ đồng, tương đương 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng năm nay, HVN ghi nhận hơn 114.260 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 22 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra chỉ sau 3 quý.

Tại ngày 30/9, tổng số lao động của Vietnam Airlines (công ty mẹ và các công ty con, bao gồm cả lao động thuê ngoài) còn gần 22.600 người. Tại thời điểm 31/12/2025, con số này là gần 23.700 người. Như vậy, trong 9 tháng qua HVN đã giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 4,6% tổng số lao động.

SGN tăng lợi nhuận và lao động Quý III năm nay, Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) đạt doanh thu thuần 433 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 78 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ. Theo giải trình của SGN, kết quả kinh doanh quý III cải thiện dù doanh nghiệp đã ngừng cung cấp dịch vụ quốc nội cho Vietjet từ ngày 20/4/2025 và ngừng phục vụ sân đỗ các chuyến bay quốc tế tại Tân Sơn Nhất từ ngày 1/11/2025. Bù lại, SGN có thêm khách hàng lớn là Sun PhuQuoc Airways. Sản lượng khai thác từ hãng hàng không này tăng cao nhờ đội tàu bay được mở rộng. Bên cạnh đó, hoạt động phục vụ United Airlines chi nhánh Đà Nẵng và công ty con SAGS - CXR tại Cam Ranh cũng ghi nhận sản lượng tăng. Lũy kế 9 tháng, SGN ghi nhận doanh thu thuần 1.216 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 210 tỷ đồng, tăng 27%. Tại ngày 30/9, tổng tài sản của SGN đạt 2.130 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 74%, lên 465 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 10% còn 738 tỷ đồng. Tại ngày 30/9, Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn có 1.592 nhân viên, tăng 129 nhân viên so với cùng kỳ 2025.