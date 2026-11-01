98 nghệ sĩ độc quyền mang về hơn 400 tỷ đồng cho ông lớn đứng sau Vũ Trụ 'Say Hi'

Thu lớn từ khai thác thương mại nghệ sĩ và các chương trình giải trí

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2026, Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings (mã CK: DVV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 749 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ mảng nội dung và mảng dịch vụ truyền thông. Cụ thể, mảng nội dung mang về 463 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đa phần là nguồn thu đến từ sản xuất, phát sóng nội dung giải trí và khai thác tài sản trí tuệ (IP). Còn mảng dịch vụ truyền thông mang về 317 tỷ đồng, giảm 20%.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của DVV tăng 7% lên 112 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DatViet VAC thu về 2.116 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ, hoàn thiện khoảng 63% kế hoạch cả năm.

Xét theo cơ cấu kinh doanh, mảng nội dung có doanh thu thuần 1.151 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 4%. Động lực tăng trưởng lớn nhất của mảng này đến từ hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ, với doanh thu 408 tỷ đồng, tăng 43%. Đặc biệt, tại ngày 30/9, công ty quản lý thương mại độc quyền 98 nghệ sĩ và ghi nhận hơn 1.900 lượt booking nghệ sĩ trong 9 tháng.

Bên cạnh doanh thu từ nghệ sĩ, hoạt động khai thác IP cũng mang lại doanh thu lớn với 213 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Riêng hoạt động phát hành nhạc trọn gói chương trình Tinh Hà “Say Hi” trên các nền tảng số và cấp quyền thương hiệu chương trình cho nhãn hàng mang về 41 tỷ đồng, doanh thu bán vật phẩm cũng đạt 19 tỷ đồng.

DatVietVAC ghi nhận doanh thu 408 tỷ đồng từ khai thác thương mại nghệ sĩ trong 9 tháng đầu năm, tăng 43% so với cùng kỳ (Ảnh: DVV).

Trái ngược lại, trong 9 tháng, doanh thu sản xuất và phát sóng nội dung giải trí giảm 13%, còn 253 tỷ đồng và doanh thu tổ chức và bán vé sự kiện giải trí giảm 20%, xuống 208 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù doanh thu sản xuất và phát sóng nội dung giải trí giảm, biên lợi nhuận gộp của riêng hoạt động này lại tăng từ 30% lên 39%. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đã thu hẹp những chương trình quy mô nhỏ, hiệu suất thấp để tập trung nguồn lực cho các chương trình blockbuster có khả năng khai thác thương mại tốt hơn.

Ngoài mảng nội dung, trong 9 tháng, mảng dịch vụ truyền thông ghi nhận doanh thu 1.080 tỷ đồng, giảm 14%. Chủ yếu đến từ hoạt động mua bán thời lượng quảng cáo với khoản thu 983 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của DVV đạt 246 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thiện 59% kế hoạch cả năm.

Nắm gần 1.832 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Về tài sản, tại ngày 30/9/2026, DVV ghi nhận tổng tài sản đạt 3.081 tỷ đồng, tăng khoảng 62% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.902 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9, DVV nắm giữ gần 950 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 138% so với đầu năm. Cùng với đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 882 tỷ đồng, tăng 62%, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn. Cộng hai khoản mục này, tổng nguồn tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn lên tới gần 1.832 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản.

Khoản phải thu khách hàng đạt 889 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, một số khách hàng có khoản phải thu lớn như Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan với 111 tỷ đồng, Công ty TNHH Truyền thông WPP với 80 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, dư nợ vay là 465 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn, tăng 21% so với cùng kỳ. Như vậy, nếu tính tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trừ đi dư nợ vay, doanh nghiệp có vị thế tiền mặt ròng khoảng 1.367 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của DVV đạt 1.844 tỷ đồng, tăng 101% so với đầu năm. Trong quý III, DatViet VAC đã hoàn tất đợt IPO với 11,15 triệu cổ phiếu được chào bán ở mức 54.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị khoảng 611 tỷ đồng. Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại ngày 30/9 đạt hơn 111,4 triệu cổ phiếu, tăng 44% so với 77,2 triệu cổ phiếu đầu năm.

Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) là đơn vị đứng sau nhiều chương trình giải trí quen thuộc như Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi”, Tinh Hà “Say Hi”, Rap Việt, 2 Ngày 1 Đêm, Ca sĩ mặt nạ. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2019, vận hành theo mô hình holding với nền tảng hoạt động được kế thừa từ các công ty thành viên ra đời từ năm 1993. Kể từ ngày 2/11/2026, hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV cũng sẽ chính thức giao dịch trên HoSE, với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu và biên độ dao động 20%. Tại mức giá này, vốn hóa tham chiếu của doanh nghiệp khi lên sàn đạt khoảng 6.105 tỷ đồng. Trước đó, ngày 20/10, HoSE đã chấp thuận niêm yết hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV, tương ứng tổng giá trị chứng khoán theo mệnh giá hơn 1.114 tỷ đồng.