9 lý do khiến iFan mua iPhone Duo dù đắt đỏ

Đơn đặt hàng trước iPhone Duo sẽ bắt đầu vào ngày 16/10 và iFan chỉ còn vài ngày nữa để gom tiền mua chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple. Dưới đây là 9 lý do lớn nhất thuyết phục người dùng chi 64,99 triệu đồng có siêu phẩm này.

1. Hai thiết bị trong một (9/10)

iPhone Duo về cơ bản là 1 thiết bị 2 trong 1 - một chiếc điện thoại và máy tính bảng nhỏ gọn trong một thiết bị. Màn hình ngoài 5,4 inch đủ nhỏ để sử dụng bằng một tay nhưng đủ rộng để gõ thoải mái bằng hai tay.

iPhone Duo.

Nhưng lý do lớn nhất để mua iPhone Duo là màn hình chính 7,6 inch, mang lại trải nghiệm sống động hơn khi xem phim hay chương trình truyền hình, chơi game hay chạy hai ứng dụng cạnh nhau.

Tỷ lệ khung hình rộng rất phù hợp để xem phim hoặc bảng tính nhưng khi lật thiết bị sang chế độ dọc, người dùng sẽ có tỷ lệ khung hình cao hơn để thực hiện những việc như lướt web hoặc đọc sách điện tử.

2. Ứng dụng được tối ưu hóa thực sự (8,5/10)

Trong sự kiện Apple tháng 9, Apple đã giới thiệu các ứng dụng được tối ưu hóa cho trải nghiệm trên màn hình gập lại. Điều này bao gồm Slack với bố cục hai ngăn cũng như Thu phóng cho cuộc gọi điện video. Slack trên điện thoại Android vẫn giống như một ứng dụng điện thoại bị hỏng.

iPhone Duo khi mở ra.

Ứng dụng Netflix cũng bóng bẩy trên cả màn hình ngoài và màn hình chính của iPhone Duo với trải nghiệm xem phong phú và chế độ giống như máy tính xách tay.

Với những việc Apple đã và đang thực hiện với các nhà phát triển ở hậu trường, các chuyên gia công nghệ tin rằng sẽ có rất nhiều ứng dụng iPhone Duo tuyệt vời của bên thứ ba vào ngày đầu tiên lên kệ.

3. Siêu bền (8/10)

iPhone Duo có xếp hạng độ bền IP68, có khả năng chống nước và chống bụi. Màn hình gập mới nhất của Samsung chỉ có khả năng chống nước. Nói cách khác, nhiều người sẽ không muốn mang Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Fold Ultra đi biển.

Ngoài ra, iPhone Duo còn có khung và bản lề titan cấp 5, bền hơn nhôm. Ngoài ra, sản phẩm còn có lớp phủ chống trầy xước ở màn hình bên trong và Tấm chắn gốm ở mặt trước và mặt sau.

4. Đa nhiệm song song (7.5/10)

iPhone Duo là chiếc iPhone đầu tiên cho phép người dùng chạy các ứng dụng song song với Split View. Người dùng chỉ cần vuốt biểu tượng ứng dụng lên rồi đặt ứng dụng ở bên trái hoặc bên phải màn hình. Việc chuyển đổi ứng dụng cũng trực quan; người dùng chỉ cần vuốt thanh dưới cùng lên để hiển thị màn hình chính.

iPhone Duo có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Thêm vào đó, chủ nhân của iPhone Duo có thể dễ dàng kéo và thả nội dung từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, chẳng hạn như thêm ảnh vào tin nhắn văn bản. Bạn thậm chí có thể chạy hai phiên bản của cùng một ứng dụng, chẳng hạn như Safari. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold8 có thể chạy ba ứng dụng cùng một lúc, cộng với các cửa sổ nổi ở trên cùng.

5. Nhiều chế độ (7/10)

Apple đã nghĩ đến tính linh hoạt của iPhone Duo với các trường hợp sử dụng và cung cấp nhiều chế độ. Ví dụ: nếu đặt iPhone Duo xuống khi màn hình bên trong đang mở, người dùng sẽ thấy chế độ Chờ với đồng hồ ở bên trái và khung ảnh kỹ thuật số ở bên phải. Khi đặt iPhone Duo ở chế độ lều, máy sẽ ngay lập tức biến thành đồng hồ báo thức.

Ảnh minh họa.

Về cơ bản, Apple đã làm cho phần mềm đủ thông minh để thích ứng dựa trên vị trí của thiết bị và góc hiển thị. IPhone Duo cũng có chế độ giống như máy tính xách tay, cho phép thực hiện cuộc gọi video dễ dàng hơn. Và một số ứng dụng nhất định sẽ hiển thị các điều khiển ở dưới cùng và nội dung ở trên cùng, chẳng hạn như Netflix.

Điều đáng chú ý là Galaxy Z Fold8 Ultra có tính linh hoạt tương tự với chế độ Flex nhưng không đi xa như iPhone Duo. Và Galaxy Z Fold8 thông thường không có chế độ Flex.

6. Màn hình có kết cấu nano với ít nếp nhăn hơn (6,5/10)

Tính năng này đang gây chia rẽ mọi người ngay cả trước khi iPhone Duo được phát hành. Lớp kết cấu nano trên màn hình chính iPhone Duo được làm từ một loại polymer tùy chỉnh được đánh giá là cứng hơn 40% so với các vật liệu khác được sử dụng trên các smartphone màn hình gập lại khác. Đồng thời, kết cấu này cũng làm giảm đáng kể độ chói. Trên thực tế, trong thời gian sử dụng, hầu như người dùng khó có thể nhìn thấy nếp nhăn trên iPhone Duo.

Ảnh minh họa.

Sự đánh đổi là lớp phủ kết cấu nano làm cho màn hình kém bóng hơn và do đó kém rực rỡ hơn.

7. iOS được mô phỏng lại cho thiết bị có thể gập lại (10/6)

Apple không chỉ tung iOS 27 trên iPhone Duo mà còn thiết kế lại để phù hợp hơn với kiểu dáng gập. Mọi thứ từ các nút điều khiển trên Màn hình khóa và thanh Dock ở Màn hình chính cho đến các thao tác điều hướng ứng dụng giờ đây đều hiển thị ở phía bên phải, để lại nhiều không gian hơn cho nội dung.

Apple cũng thiết kế lại thanh trạng thái, hiển thị cường độ sóng Wi-Fi và mạng di động cùng trạng thái pin trong một khu vực gọn gàng hơn. Ngoài ra, với các chế độ đa dạng đã đề cập trước đó, iOS 27 có khả năng thích ứng linh hoạt tùy theo cách gập thiết bị.

8. Hiệu năng chip A20 Pro với buồng hơi tản nhiệt (5/10)

Chip A20 Pro không hẳn là lý do chính để mua iPhone Duo nhưng theo các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark), đây là con chip nhanh nhất từng được thử nghiệm trên điện thoại. Do đó, iPhone Duo hứa hẹn sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập nhanh nhất thị trường khi ra mắt.

iPhone Duo.

Ngoài ra, khác với Galaxy Z Fold8 và Fold8 Ultra, iPhone Duo được trang bị buồng hơi (vapor chamber) để tản nhiệt. Vì vậy, chiếc điện thoại màn hình gập của Apple có thể duy trì hiệu năng ổn định tốt hơn so với các mẫu điện thoại màn hình gập Android đang bán tại Mỹ.

9. Các phương thức chụp ảnh mới (4,5/10)

Thật tuyệt khi iPhone Duo mang đến những cách chụp ảnh mới mẻ so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ví dụ, với tính năng Smart Take, người dùng có thể dựng máy lên và iPhone Duo sẽ tự động chụp ảnh khi chủ thể tạo dáng trong khung hình.

Camera sau của iPhone Duo.

Tính năng Duo Preview cho phép hiển thị hình ảnh trực tiếp (live preview) của cảnh đang chụp lên màn hình ngoài, giúp người khác kiểm tra và đảm bảo bạn trông đẹp nhất trước khi nhấn nút chụp. Thêm vào đó, cũng như các điện thoại gập khác, người dùng có thể chụp ảnh selfie bằng camera sau có độ phân giải cao 48MP.

Kết luận

Với mức giá hơn 60 triệu đồng, iPhone Duo chắc chắn không dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, sản phẩm này có rất nhiều yếu tố đáng cân nhắc sở hữu. Nhiều người sẽ đặt mua trước chỉ vì đây là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, vì hãng đã thực sự cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh, từ thiết kế, phần mềm cho đến độ bền và trải nghiệm ứng dụng.