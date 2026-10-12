Nhật Bản ​​khai trương trung tâm phát triển tiêm kích GCAP ngay đầu năm 2027

Thông tin này được Nikkei Asia đưa tin, dẫn lời Giám đốc Dự án GCAP - ông Marco Zoff.

Theo thông báo, trung tâm này sẽ được mở tại tỉnh Aichi. Trong tương lai, cơ sở này sẽ huy động khoảng 1.000 chuyên gia, trong đó một nửa là nhân viên địa phương.

Trung tâm này sẽ hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) quốc tế, trong đó có sự tham gia của Nhật Bản, Vương quốc Anh và Ý.

Nhà máy Komaki South ở thành phố Toyoyama được coi là địa điểm sản xuất chính của Nhật Bản.

Phương án phân bổ công việc cuối cùng giữa 3 quốc gia vẫn chưa được thống nhất, do vậy một số công đoạn lắp ráp cũng có thể được thực hiện tại các nhà máy sản xuất ở Anh và Ý.

Mô hình trình diễn máy bay chiến đấu GCAP tại Triển lãm Hàng không Farnborough.

Nhà máy Komaki South có kinh nghiệm phong phú trong sản xuất máy bay chiến đấu. Cơ sở này đã từng lắp ráp tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35A cho Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Nguồn lực sản xuất sẵn có và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao đã trở thành những yếu tố then chốt ủng hộ doanh nghiệp này.

Các kỹ sư người Anh hiện đang làm việc tại cơ sở ở Nhật Bản, hợp tác với đội ngũ chuyên gia của MHI để thiết kế những bộ phận riêng lẻ của loại máy bay chiến đấu đầy triển vọng.

Trước đó có thông tin cho biết Edgewing - một liên doanh giữa Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh - đã nhận được hợp đồng đầu tiên để phát triển máy bay chiến đấu GCAP thế hệ thứ 6.

Thỏa thuận trị giá 686 triệu bảng Anh (khoảng 875 triệu USD) cung cấp kinh phí cho các công việc thiết kế và kỹ thuật quan trọng, đồng thời cho phép quan hệ đối tác 3 bên đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Theo Nikkei Asia